Капремонт: что сделали с известными сталинками в Туле

Тула, дом №65/4 на углу пр. Ленина и ул. Первомайской.

Перекресток пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле можно назвать визитной карточкой города-героя периода послевоенной постройки. Здесь каждый дом особенный. Три здания уже привели в первоначальный вид, на одном – работы в стадии завершения.

– Наш дом 1956 года постройки признали объектом культурного наследия. Но выглядел он, прямо скажем, некрасиво – штукатурка облупилась, краска облезла, лепнина местами разрушилась, – рассказывает Ирина Александровна Чеканова. Она уже 4 года старшая по дому №65/4 на углу пр. Ленина и ул. Первомайской. – Два года назад нам отремонтировали крышу, сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. А в этом году наш дом сделали очень красивым.

По словам Ирины, она и члены Совета дома каждый день контролировали работы, общались с подрядчиком. Качеством работ жители довольны.

– Этот дом построен в стиле классического сталинского ампира. Большой объем работ был связан с реставрацией лепных элементов. Мы разрабатывали проект восстановления утраченных элементов. Готовили колористический паспорт фасада – проводили архивные изыскания, беседовали со старожилами о том, каким был дом в первоначальном виде. На разработку проекта и его реализацию ушло два года, – рассказал заместитель гендиректора реставрационной компании «СтройПроектИнжиниринг» Дмитрий Губский.

– В регионе примерно 1% всего жилого фонда, а это 10473 МКД, – объекты культурного наследия. Особенность капремонта таких объектов в том, что разработку проектно-сметной документации и все работы может выполнять только подрядчик с лицензией Министерства культуры РФ. Проектно-сметная документация и строительно-монтажные работы обязательно должны быть согласованы с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Приемка – ориентировочно в конце октября – также будет проходить при участии инспекции, – пояснила первый заместитель гендиректора Фонда капремонта в Тульской области Кира Игнатчик.

По ее словам, за три года на этом доме проведен полный цикл работ по капремонту. Объем финансирования составил 14,6 млн рублей, в том числе на ремонт фасада – 6,3 млн руб. В 2030 году в доме планируется замена системы газоснабжения.

– Мы очень хотели, чтобы с фасада убрали многочисленные провода. К сожалению, такие работы не входят в капремонт фасада, – посетовала Ирина Александровна.

Кстати, пучки проводов портят не только этот дом. Но решение есть. Как пояснила Кира Игнатчик, все провода можно убрать в кабель-каналы, которые не будут портить внешний вид здания. Такие работы выполняет управляющая компания по требованию собственников.

Многоквартирный дом №157 на ул. Кирова тоже 1956 года постройки. И его тоже приводят в порядок поэтапно с 2017 года. Правда, в отличие от своего ровесника с проспекта Ленина, этот дом не является объектом культурного наследия. Но выглядит очень стильно.

А всё потому, что на фасаде мало проводов, практически нет кондиционеров и все балконы выполнены в едином первоначальном стиле и не застеклены.

– Очень многие балконы нашего дома были в ужасном состоянии, а плиты некоторых были разрушены практически до арматуры. Фасад уродовали самодельные козырьки. Подрядчик все балконы обследовал и все восстановил! – рассказывает Михаил Иванович Андреев, представитель инициативной группы собственников дома. – Получилось очень красиво. И собственники решили не стеклить балконы, а оставить их в таком виде.

По словам Михаила Андреева, еще одна проблема была в доме – одна торцевая стена была изначально выполнена в один кирпич, в перспективе к ней планировалось пристроить еще один дом. Но что-то пошло не так. И все годы жильцы последнего подъезда мерзли зимой. Нужно было утеплить стену. Но в проекте капремонта утепления не значилось.

– Мы обратились в Фонд капремонта. И в проект оперативно внесли изменения – торец дома утеплен базальтовой ватой, оштукатурен и покрашен, – рассказал Михаил Андреев. – Подрядчик работает очень быстро и с хорошим качеством. Думаю, к концу октября все работы будут закончены.

Кирилл Мельников, замдиректора компании-подрядчика «ПроектСтрой», рассказал, какие технологии были применены при ремонте фасада дома №157:

– Для балконов мы делали пространственные каркасы, новые гидроизоляцию, стяжку и ограждения. С фасада сбили всю старую штукатурку до кирпича и установили металлическую сетку под новую, заштукатурили, сейчас выполняем покраску. Восстанавливали и элементы лепнины.

– В этом доме в 2017 году капитально отремонтировали системы водоотведения и теплоснабжения, установили приборы общедомового учета. Стоимость работ составила 4,3 млн руб., – рассказала Кира Игнатчик. – В этом году мы проводим капремонт фасада, стоимость работ составляет 8,345 млн руб.

По словам Киры Игнатчик, подрядчик восстановил в доме балконы в соответствии с проектным решением группы Фонда капремонта. Ремонт балконных плит выполняется в рамках капремонта фасада с 2017 года. В Тульской области разработано несколько типовых решений для ремонта балконов в зависимости от их технического состояния и степени износа.

Напомним, что программа капремонта многоквартирных домов в Тульской области работает с 2014 года. За это время отремонтировано 4345 многоквартирных дома на 6,5 млрд рублей.

Олег Дючков – В Фонде капремонта Тульской области создана своя проектная группа, которая быстро и качественно планирует все работы по капремонту МКД. На 2019 год был запланирован капремонт более 1000 многоквартирных домов, на которых должны быть сделаны более 2000 видов работ. Это ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, – рассказал Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области.

По его словам, на 10 октября выполнено 90% всего запланированного объема, 72% видов работ принято и оплачено. Объем финансирования программы составляет порядка 1 млрд руб. Министр пообещал, что до конца года все работы будут завершены.

– По поручению губернатора в Тульской области с 2018 года действует программа по замене лифтов в многоквартирных домах. На эту программу выделены средства в региональном бюджете. В 2018 году мы заменили 102 лифта, еще 231 заменен в этом, – добавил министр. – В планах на 2020 год замена еще 230 лифтов.

Фонд капремонта Тульской области подал заявку в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение господдержки – чтобы провести энергоэффективный капремонт МКД. В 2020 году впервые в регионе два тульских дома на ул. Седова получат энергоэффективный капремонт. После такого ремонта жители будут значительно меньше платить за услуги теплоснабжения.

В краткосрочный план капремонта на 2020 год включено 1840 видов работ в 766 МКД.