Центры занятости помогли трудоустроить 17000 туляков

Подобная работа ведётся в 16 пилотных регионов. Тульская область – в их числе. В текущем году изменения коснулись двух центров – в Туле и Плавске. Новые подходы меняют сам принцип работы Центров занятости населения. Основной ориентир – индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом его жизненной ситуации.

В Плавске ремонт Центра занятости уже завершен. В тульском Центре ремонт начался в августе и должен завершиться к концу года. По словам директора Центра занятости населения Тульской области Ольги Хамешиной, модернизация – это не только обновление внешнего облика и материальной базы офисов, но и переподготовка сотрудников:

Ольга Хамешина – Работники тульского и плавского Центров прошли обучение по программе «Внедрение бережливых технологий в офисных процессах для повышения производительности труда». Работа модернизируемых центров будет выстроена таким образом, чтобы максимально сократить время пребывания посетителя в центре, исключить излишний документооборот, внедрить дистанционное обслуживание, автоматизацию подбора вакансий.

Федеральный Минтруд разработал для всех регионов единые требования к органам занятости. Изменится их название: теперь это будут кадровые центры «Работа России». Другим станет внешний и внутренний облик зданий, будут созданы зоны информирования. За прошлый год в Центры занятости Тульской области обратились 24500 человек. Из них 17000 нашли работу.