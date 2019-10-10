В Новомосковске коммунальщика осудят за гибель женщины в разрытой траншее

Новомосковские завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего начальника участка котельных Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы». Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что в ночь с 26 на 27 августа жительница микрорайона Сокольники возвращалась домой и шла по неосвещенному участку территории между домами № 11 и 11-А по улице Шахтерской. Женщина не заметила глубокую траншею, разрытую коммунальщиками, которыми руководил обвиняемый. В нарушение правил безопасности, ограждение на участке проведения работ отсутствовало.

Потерпевшая скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ на объекте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.