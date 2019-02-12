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На благоустройство Кировского сквера Тула потратит более 100 млн рублей

На благоустройство Кировского сквера Тула потратит более 100 млн рублей

А на сквер у Главпочтамта – еще 33 млн. В Туле утвердили проекты благоустройства общественных пространств на 2019 год.

В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроят два общественных пространства — «Кировский сквер» и территорию у Главпочтамта. Сегодня проекты утвердили.

кировский сквер с водонапоркой

В Кировском сквере благоустроено около 25,5 тыс. кв.м. Стоимость реконструкции пространства — более 100 млн рублей. Проект планируется реализовать в два этапа — в 2019-м и в 2020 году.

В 2019 году в сквере хотят демонтировать плитку и положить новую, заасфальтировать дорожки. Сделают газоны в виде холмов, для чего часть средств потратят на обустройство неровностей (подпорные стенки с облицовкой клинкерной плиткой).

По периметру сквера посадят живую изгородь, высадят липы, уложат рулонный газон, сделают цветочный лабиринт. В сквере планируют установить 48 светильников, скамейки, урны, арт-объекты «Кашалот» и «Маяк», а по периметру сделают ограждение.

В 2020 году начнется второй этап благоустройства, в котором снова заявлены демонтажные работы, озеленение, асфальтирование, укладка плиточного покрытия, установка скамеек, урн, ограждения со светящимися арками (видимо, в другой части сквера). Кроме того, в 2020-м здесь смонтируют новый фонтан с подсветкой и арт-объекты (смотровую винтовую площадку и теневой навес). Кафе реконструируют, а саму водонапорную башню подсветят.

площадь перед Главпочтамтом

Стоимость проекта составит 33 млн рублей. На эти деньги здесь уложат плитку, реконструируют освещение, сквер озеленят, организуют «зеленые островки» и клумбы.

По инициативе АО «Ростелеком» здесь поставят современные digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды и рекламы. Высота экранов составит пять метров. Зрители смогут выбирать ролики на них самостоятельно.

Вокруг часов установят smart-скамейки с разъемами для зарядки телефонов.

Также в рамках проекта «Умный город» планируется установка 20 обзорных камер.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 17:15 +2
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