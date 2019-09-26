Из-за долгов УК «Восход» жильцы двухэтажного дома в Туле третий день сидят без газа

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Газовщики перекрыли «голубое топливо» в двух подъездах двухэтажки в Зареченском районе.

В редакцию Myslo обратился житель дома № 34 по Кирпичному переулку Вадим Жарков. Он рассказал, что уже три дня в двух подъездах дома отключён газ. По его словам, сотрудники «Тулагоргаза» заявили о необходимости замены газового вентиля, а также намекнули, что отключение связано с долгами управляющей компании «Восход», которая обслуживает дом.

– Получается, что из-за долгов УК страдают добросовестные потребители, которые ежемесячно оплачивают все поступающие квитанции. У нас в квартирах установлены газовые водонагреватели – у жителей нет не только газа, но и горячей воды.

Жители пожаловались на действия газовщиков в прокуратуру. Как сообщила старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина, ведомство проводит проверку.

Ирина Бацейкина – Обращение, поступившее от жильцов дома, зарегистрировано. Начаты проверочные мероприятия, в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Myslo также запросил комментарий у пресс-службы АО «Тулагоргаз».

Напомним, вокруг УК «Восход» сложилась сложная ситуация. Коммунальщики практически не готовили обслуживаемые дома к запуску тепла, у компании накопились большие долги перед ресурсниками, а практически все сотрудники уволились. Получить заработанные деньги им тоже помогла прокуратура.