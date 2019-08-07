«Восход» уходит в закат? Что происходит с одной из крупнейших УК Тулы

Формально УК продолжает оставаться действующей, но, судя по количеству дел в арбитражном суде, ситуация может в корне поменяться.

Как стало известно Myslo, из компании уволились практически все сотрудники, долг по зарплате на данный момент копится уже два месяца. Официально УК «Восход» является действующей, но фактически теперь она похожа на пустой короб, в который просто стекаются деньги туляков.

Многие жители говорят, что им стали поступать от других УК предложения о переходе. При этом сам «Восход» эти слухи отрицает, развешивая на подъездах напоминания, что именно он управляет домом.

В объявлении указаны телефоны. Вот только жители говорят, что дозвониться до управляющей компании невозможно — никто не отвечает. Сегодня один из жителей дома №27 по ул. Матросова побывал в офисе «Востока», чтобы выяснить, что же на самом деле происходит с их УК, которой пока еще они платят деньги.

В офисе нашлось только три человека. В разговоре с одной из сотрудниц подтвердилась информация, что фактически УК «Восход» на данный момент уже не работает.

– У «Восхода» 500 с лишним домов в управлении, и пока жители не переголосуют и не уйдут к другим УК, ими будет управлять «Восход». Но фактически в компании остались пять человек, все остальные уволились. Нет ни дворников, ни ЖЭУ. Если на каких-то домах выполняются работы, то это делают подрядчики. Есть просто дома, которые теперь фактически никто не обслуживает. У «Восхода» большие финансовые трудности, будет ли он банкротиться — это не могу сказать, — рассказала сотрудница. — К отопительному сезону дома готовят подрядчики.

Между тем долгов у «Восхода», по данным арбитражного суда, более чем достаточно. До банкротства – пара шагов.

Из последних вынесенных решений — взыскать в пользу «ТНС Энерго Тула» — за февраль 2019 года 1 126 131,48 рубля и пени в размере 16 891,97 рубля. Согласно данным «Контр Фокус», за последний год компания являлась ответчиком по искам на 21 млн рублей (11,5 млн рублей еще не выплачено), также один иск подан о признании компании банкротом.

Долги имелись и перед Тулагоргазом. Именно поэтому, по неофициальной информации, был отключен газ в двух подъездах дома №9 по ул. Мартеновской. Сейчас долг в 600 тысяч рублей конкретно по этому дому погашен.

Власти и контролирующие органы, видимо, в курсе, что управляющую компанию штормит. О том, что она в числе аутсайдеров по подготовке многоквартирных домов к зиме, говорилось не так давно — 29 июля в администрации Тулы на совещании по вопросам ЖКХ. Вместе с УК «Восход» были названы еще четыре компании: УК «Индустрия сервиса», «Новый город», «Орион» и «Арсенал». Эта пятерка проводила опрессовку систем отопления с сильным отставанием от утвержденного графика.

В связи с этим администрация Тулы обещала направить в городскую прокуратуру обращения с целью проверки деятельности коммунальщиков.

Какие действия в этой ситуации предприняли Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Тульской области и другие контролирующие органы, чтобы остановить вывод денег туляков, неизвестно. В ГЖИ говорят, что списки домов компании редеют (якобы жители уходят от УК сами), но тем не менее УК остается действующей, лицензию у нее никто не отзывал.

Также, как стало известно Myslo, УК «Восход» расторгла договор с ОЕИРЦ, с 1 июня она самостоятельно выставляет жителям счета за управление домами. При этом работы за эти деньги не ведет: трудятся только подрядчики.

Также по данным баз данных юридических лиц, управляющую компанию выкупили пару месяцев назад. Есть информация, что новыми владельцами активов стали новочеркасские представители ПАО «Группа компаний ПИК». Решение приобретать бизнес с таким количеством долгов кажется странным. Убыток на конец 2018 года у «Восхода» составлял 13,8 млн рублей.

Справка

С 26 апреля 2019 года владельцем ООО «Восход» является Паршин Алексей Владимирович. До него компанией владело АО «Первая ипотечная компания Регион», перекупившее ее у ПАО «Группа компаний ПИК». Алексей Паршин, кстати, связан еще с шестью тульскими УК, тоже ранее принадлежавших ПАО «Группа компаний ПИК», в одних он является гендиректором, в других учредителем.

Напомним, УК в последнем областном рейтинге уже была в красной зоне.