Глава Пролетарского округа Тулы об УК «Восход»: «Ситуация сложная»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Поводом для этого стало практически полное бездействие УК в подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Myslo поучаствовал в рейде.

Местом для проверки стали несколько домов по улице Р. Зорге. Всё началось с того, что прибывший на место замдиректора УК «Восход», главный инженер Владимир Куприянов, завидев прессу, сел в машину и уехал без объяснения причин. В итоге по домам мы отправились в сопровождении представителей администрации округа.

Глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков:

Сергей Шестаков - Мы неделю тому назад приглашали гендиректора УК «Восход» господина Паршина посетить ряд домов, которые находятся у них в управлении и которые вызывают у нас большую озабоченность. 133 дома Пролетарского округа на сегодняшний день закреплены за УК «Восход», но по факту не обслуживаются ею. За последнюю неделю поступило 35 обращений из приемной губернатора с жалобами на отсутствие дворников, невозможности найти ЖЭУ. Люди жаловались, что телефоны УК не отвечают, появляются двойные квитанции… Все это неоднократно передавали Паршину, но ни одна из проблем не была решена! Подготовка домов к зиме 2019−2020 гг. не ведется. При поддержке администрации Тулы и других УК, которые идут нам навстречу, эта работу на «восходовских» домах проводят другие организации, опрессовка всё же завершается. Но сентябрь-октябрь не за горами, отопительный сезон начнется — кто будет проводить регулировку отопления на домах? Учитывая всё это, мы считаем, что ситуация сложная. Она может привести к негативным последствиям. У УК тут два пути: либо пусть начинают принципиально заниматься этими вопросами, либо отказываются от домов, а жители выберут себе новые УК, которые будут работать.

Дома действительно в неудовлетворительном состоянии: на многих разрушены дымоходы, на других крыши в огромных дырах… Но ни на одном доме нет рабочих, которые бы приводили жилой фонд в порядок. Тишь да гладь.

Это, конечно, проблема системная, на нее закрывали глаза много лет все предыдущие руководители УК «Восход». Но и сейчас никто эту проблему не решает.

Если в отопительный сезон туляки останутся без газа или внезапно после дождей потечет крыша, проблем у УК будет еще больше, ведь своевременно эти работы не были выполнены.

Предыдущие владельцы компании, видимо, сами не сильно заботились решением проблем на домах, с которых собирали деньги.

Но и никто из контролирующих органов, похоже, их носом в это не тыкал. Или не слишком активно. Нынешнее же руководство УК продолжает игнорировать очевидный факт плачевного состояния домов, иначе как понимать побег замдиректора от прессы?

Администрация Тулы в конце июля отправила обращение в прокуратуру по поводу срыва графика подготовки к отопительному сезону, но ответа на данный момент от ведомства нет. На ответ дается 30 дней, на исполнение предписания — еще какое-то время, а там уже и отопительный сезон наступит.

Ведет проверку деятельности УК «Восход» и государственная жилищная инспекция Тульской области (ГЖИ). В том числе по факту обращений жителей дома № 1-а по ул. Маяковского.

Про этот дом Myslo писал весной, когда жители устали самостоятельно бороться с УК «Восход» за ремонт разрушенных дымоходов. Коммунальщики не замечали обращений, жители более трех месяцев прожили без горячей воды.

После нашей публикации дымоходы им починили. Но! Для возобновления подачи газа на колонки жителям пришлось платить по полной за свою управляющую компанию: за отключение и подключение газа — по 700 рублей с квартиры. А всё потому, что «Восход» эти работы не оплатил.

Жители обратились в ГЖИ, где им сообщили, что обязательно проведут проверку деятельности УК.

Пока же проверка идет, жители дома № 1-а по ул. Маяковского уже успели выбрать себе другую УК, которая начнет работать на доме не позднее 1 октября. И такой дом, который отказывается от услуг призрачного «Восхода», не один.

Напомним, что основанием для отзыва лицензии может стать в том числе и переход 15% и более жилой площади домов, находящихся в управлении одной УК, к другим (ч. 2. ст. 199 ЖК РФ).

О проблемах Управляющей компании «Восход» Myslo уже писал. Материал можно прочитать по ссылке.