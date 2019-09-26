В Тульской области машина с трупами почти сутки пролежала в кювете

ВАЗ случайно нашли очевидцы и сообщили о нем в полицию.

Вечером 25 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в районе поворота с трассы М-4 «Дон» на автодорогу «Богородицк-Товарковский-Куркино» (246-й километр) в кювете лежит ВАЗ-2112.

По информации источника Myslo, предполагается, что ДТП могло произойти в ночь на среду. Основная версия — водитель легковушки пропустил крутой поворот, в результате чего и вылетел с дороги. В машине обнаружили два трупа, а неподалеку лежал третий погибший.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия погибли три человека, находившихся в салоне — 1979, 1981 и 1983 годов рождения. Полицией ведется работа по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.