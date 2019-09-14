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Прокуратура заставила директора УК «Восход» отдать зарплату сотрудникам

Прокуратура заставила директора УК «Восход» отдать зарплату сотрудникам

Долг превышал 1,5 млн рублей.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, ООО управляющая компания «Восход» имеет задолженность по заработной платы перед 89 работниками предприятия. Сумма превышала 1,5 млн рублей.

В связи с этим прокурор в отношении генерального директора ООО «Восход» вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы дела были направлены в государственную инспекцию труда в Тульской области.

Также были направлены заявления о выдаче судебных приказов. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

По результатам принятого прокуратурой района комплекса мер задолженность перед работниками общества в настоящее время погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:05 +2
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