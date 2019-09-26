Тульские легкоатлеты выступают на «Шиповке юных»

Фото: vk.com/atletika71.

В нашей копилке уже есть первые медали!

С 23 сентября по 1 октября в Адлере проходят Всероссийские финальные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В турнире принимают участие юноши и девушки трех возрастных групп: 2008−09, 2006−07 и 2004−05 г. р.

Тулу представляет команда МБУ СШОР «Лёгкая атлетика». Наши ребята уже завоевали медали на «Шиповке юных»! Юноши 2008−09 г. р. в эстафетном беге 4х100 м с результатом 56,96 с стали победителями соревнований. В этой же возрастной группе тульские девчонки завоевали серебро (57,41 с).

В командном первенстве эти же юноши стали обладателями золота, а девочки — бронзы.