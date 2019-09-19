Фото из архива Myslo.

В Туле стартовал отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба администрации города, теплоснабжение уже запустили в школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых имеется техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.

Подавать тепло на объекты социальной сферы по просьбам руководителей учреждений начали со вчерашнего дня.



По данным на сегодня, 19 сентября, тепло поступает:

в 19 детских садов,

11 школ,

3 учреждения дополнительного образования,

4 учреждения здравоохранения.

Напомним, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин на еженедельном оперативном совещании отметил необходимость своевременной подачи тепла.

- Люди страдать не должны. Поэтому не ждите, пока среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов. Особенно это касается социальных объектов. Подачу тепла на них необходимо начать заблаговременно», - сказал губернатор.