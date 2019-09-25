Где жителям Тульской области узнать о графике пуска тепла в свой дом

Отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях Тульской области.

25 сентября пресс-конференции министр ЖКХ Олег Дючков, начальник ГЖИ Леонид Ивченко и замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук сообщили о начале отопительного сезона в регионе.

Министр напомнил, что на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин обратил внимание глав администраций муниципалитетов на то, что подачу тепла необходимо начать заблаговременно, не дожидаясь снижения среднесуточной температуры до +8 градусов.

Олег Дючков заявил, что отопительный сезон официально начался во всех муниципальных образованиях региона.

- В этом году из-за аномально низкой температуры отопительный сезон в Тульской области начался на неделю раньше обычного, — сказал Олег Дючков.

На 25 сентября запущено 424 из 623 котельных, 134 из 142 (94%) тепловых пунктов. Тепло поступило в 5029 из 10084 домов (50%), свыше 70% детских садов, школ и медицинских учреждений.

Первыми подавать тепло в социальные объекты начали в Туле — 18 сентября, в Куркинском районе — 19 сентября, в Кимовском, Киреевском и Суворовском районах — 20 сентября. В большинстве муниципальных образований отопительный сезон начался с 23 сентября.

Одними из первых полностью пустили тепло на объекты соцсферы и в жилые дома в Заокском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах.

Большой процент пуска тепла на все объекты в Туле, Алексине, Новомосковске, в Плавском, Суворовском и Чернском районах.

На пуск котельных отводится 5 дней, на регулировку систем теплоснабжения в многоквартирных домах — 10 дней.

Для информирования жителей во всех районах организована работа горячих линий. Телефоны размещены на главных страницах сайтов администраций и на сайте министерства ЖКХ .

Леонид Ивченко сообщил, что в рамках подготовки к отопительному сезону ГЖИ контролирует проведение работ по обеспечению готовности МКД к эксплуатации в зимний период и бесперебойной подаче тепла в квартиры.

При этом инспекторы контролировали работы не только на завершающем этапе — при приемке паспортов готовности, но и в течение всего подготовительного периода. Выборочно проверено около 1000 многоквартирных домов. Неготовность либо нарушения были выявлены не более чем в 1−2% случаев. Выдано 275 предписаний и предостережений, составлено 103 административных протокола. Недостатки устранены.

График пуска тепла в каждом доме, телефоны своей управляющей компании и местной администрации можно узнать в специальном сервисе на портале «Открытый регион».

В случае отсутствия отопления жалобу можно подать через сервисы «Реши проблему» и «ЕДС ГЖИ».