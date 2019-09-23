Отопительный сезон в Туле: когда тепло дадут всем потребителям?

На утро 23 сентября запущено 79 котельных из 177.

Подавать тепло на объекты социальной сферы в областной столице начали с 18 сентября. Теплоснабжение запустили в школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых имеется техническая возможность.

На 22 сентября тепло подали в 38 детских садов, 32 школы, 9 учреждений дополнительного образования, 6 объектов здравоохранения.

Всем потребителям тепло должно быть доступно к среде, 25 сентября. Далее начнется работа управляющих компаний по подаче тепла в квартиры, развоздушиванию систем и пр.

В Туле с 20 сентября работают телефоны горячих линий администрации города Тулы, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по вопросам начала и прохождения отопительного сезона.

цифры

На территории Тулы работают 177 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 533,5 км. Из 3642 многоквартирных домов 3056 — с центральным отоплением, находящихся в управлении 100 управляющих компаний.

При подготовке жилого фонда проведены гидравлические испытания систем центрального отопления в 3056 многоквартирных домах, работы по ремонту кровель 6 многоквартирных домов по муниципальной программе.

Всего при подготовке к отопительному периоду 2019−2020 муниципального образования город Тула реализовано мероприятий в размере 510,8 млн руб., в том числе:

администрация Тулы — 206,6 млн руб.;

АО «Тулатеплосеть» — 121,8 млн руб.;

АО «Тулагорводоканал» — 74,6 млн руб.;

управляющие компании — 89,6 млн руб.

При подготовке к отопительному сезону в теплосетевом хозяйстве выполнены следующие мероприятия:

технически подготовлены к началу отопительного сезона 177 котельных из 177 планируемых (100%);

проведены гидравлические испытания на 533,2 км сетей (100%);

проведены работы по изоляции 12 км тепловых сетей (120% от планируемых 10 км);

отремонтировано и заменено 202 котла (111% от планируемых 182 шт.);

отремонтировано и заменено 309 насосов на котельных (126% от планируемых 246 шт.).

Выполнены предписания Ростехнадзора: