Алексей Дюмин: «Экономия не должна идти в ущерб гражданам. Холодно – начинайте отопительный сезон»

Ждать отопительного сезона не долго и к его началу все должно быть готово. Именно поэтому одной из основных тем на оперативном совещании правительства Тульской области стал вопрос о готовности региона к пуску тепла. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

– Подготовка к отопительному периоду 2019 - 2020 годов вошла в завершающую стадию. По состоянию на 12 сентября процент готовности Тульской области составляет 95%, – рассказал министр.

котельные

Он отметил, что в этом году была проведена большая работа по модернизация теплового хозяйства. В частности, для недобущения перебоев с отоплением в рамках концессионных соглашений, инвестиционных программ предприятий, а также за счет муниципальных и областных программ в 2019 году введены в эксплуатацию котельные в Советске и в Арсеньевском районе, модернизирована котельная в Богородицке, заменено или отремонтирован 1191 котел в котельных по всему региону.

Теперь в Донском во исполнение предписания Ростехнадзора будет в место устаревшей неавтоматизированной начато строительство современной котельной, введена она будет в эксплуатацию в эксплуатацию в 2020 году. Автоматизированы в ближайшее время будут 8 котельных в Щекинском районе, в том числе котельных п. Юбилейный и д. Ясная Поляна. Уже переведены на автоматический режим 5 котельных в Туле. До конца года за счет субсидий из бюджета в размере 5,7 млн рублей автоматизированны будут 3 котельных в Узловой.

В докладе не прозвучала информация о котельной в Донском, и губернатор Алексей Дюмин отдельно поинтересовался, как обстоят с ней дела:

– Старая котельная полностью готова к эксплуатации и весь отопительный сезон полностью пройдет на ней. Вместе с тем до 20 сентября должен быть заключен контракт на строительство новой котельной, – рассказал Олег Дючков.

– Проект экспертизу уже прошел. До декабря 2019 года мы начнем пуско-наладку и в первом квартале 2020 года запустим ее. Сейчас отопление будет подаваться от двух котельных, они полностью в рабочем состоянии и под постоянным контролем, – добавил глава МО Донской Руслан Бутов.

Для обеспечения надёжного электроснабжения котельных приобретены 12 резервных источников электроснабжения: Одоевский - 2, Плавский- 1, Тепло-Огаревский- 2, Киреевский-1, Арсеньевский -1, Веневский- 2, Каменский - 3.

сети тепло и водоснабжения – Приоритетным направлением остается замена тепловых сетей. В соответствии с требованиями Ростехнадзора, к началу отопительного сезона должно быть обновлено не менее 5% от общей протяженности: то есть минимум 97,6 км от 1 852,65 км. По состоянию на 4 сентября показатель достигнут: заменено 113,52 км тепловых сетей из запланированных 117 км. Работы по замене оставшихся 4 км тепловых сетей будут завершены в ближайшие 2 недели, – рассказал Олег Дючков. На особом контроле находилось исполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду в Белевском и Киреевском районах. На данный момент в Киреевском районе подготовлены 28 котельных (100%), заменено 4,73 км тепловых сетей, в Липках замены 2,6 км тепловых сетей, сейчас проводится их опрессовка. В Белевском районе готовы к началу отопительного сезона все 15 котельных (100%) и заменено 700 метров сетей. Еще столько же предстоит заменить. Что касается сетей водоснабжения, то в этом году в рамках программы «Чистая вода» начата планомерная модернизация систем водоснабжения. В этом году в плане по замене стоит 159,3 км водопроводных сетей (в прошлом году – 96,5 км). На данный момент работы выполнены на 73%. Олег Дючков подчеркнул, что замена водопроводных сетей не влияет на начало отопительного сезона. – Применяемые технические решения выполнения работ позволяют проводить включение отремонтированных участков водопроводных сетей в существующую систему без ограничения подачи воды на источники теплоснабжения, – пояснил он. Так, ведется замена Медвенского магистрального водовода в Туле, уже проложено 2,2 км новых труб из 3,6 км.

готовность районов Первым полностью подготовился к отопительному периоду Тепло-Огаревский район. Также на данный момент подготовку завершили Воловский, Дубенский и Одоевский районы. На контроле остается подготовка котельных «Центральная» в Ясногорском районе и котельная АО «Тульский патронный завод» в городе Туле. Руководители профильных ведомств сообщили о готовности учреждений социальной сферы в отопительному сезону.

На данный момент завершена опрессовка отопительных систем в 9996 домах Тульской области. Паспорта готовности к отопительному сезону подали уже около 19 тысяч многоквартирных домов.

Губернатор подчеркнул, что к началу отопительного сезона во всех МО должны работать «горячие линии» по вопросам пуска тепла.

– Дата начала отопительного сезона – это зона ответственности глав муниципалитетов. Есть нормативные температурные показатели, но можно не дожидаться предельных температурных значений. Не надо экономить средства. Экономия экономией, а люди страдать не должны, поэтому не надо дожидаться, пока люди начнут жаловаться на холод в домах, школах и больницах. Экономия не должна идти в ущерб гражданам. Если температура понижается, то надо принимать волевое решение и подавать тепло в дома и соцучреждения, – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.