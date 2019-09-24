В Туле в первые сутки отопительного сезона запущено 159 котельных

Тепло подается уже более чем в 1500 многоквартирных домов.

23 сентября по постановлению и. о. главы администрации Тулы Дмитрия Миляева в областном центре стартовал отопительный сезон. На данный момент в городе запущено 159 городских котельных. Тепло подается уже более чем в 1500 многоквартирных домов.

Насколько быстро тепло окажется в каждой квартире, зависит не только от работы котельных, но и от действий управляющих компаний, которые должны обеспечить своевременную регулировку внутридомовой системы теплоснабжения.

Если подача тепла на дом произведена, а батареи в квартире остаются холодными, необходимо обращаться в управляющую компанию.

Кроме того, с 20 сентября в Туле работают телефоны горячих линий. На них туляки могут обращаться по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00 ежедневно, без выходных.