В Туле в первые сутки отопительного сезона запущено 159 котельных
Тепло подается уже более чем в 1500 многоквартирных домов.
23 сентября по постановлению и. о. главы администрации Тулы Дмитрия Миляева в областном центре стартовал отопительный сезон. На данный момент в городе запущено 159 городских котельных. Тепло подается уже более чем в 1500 многоквартирных домов.
Насколько быстро тепло окажется в каждой квартире, зависит не только от работы котельных, но и от действий управляющих компаний, которые должны обеспечить своевременную регулировку внутридомовой системы теплоснабжения.
Если подача тепла на дом произведена, а батареи в квартире остаются холодными, необходимо обращаться в управляющую компанию.
Кроме того, с 20 сентября в Туле работают телефоны горячих линий. На них туляки могут обращаться по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00 ежедневно, без выходных.
- Центральный территориальный округ: 8(4872) 31-11-90;
- Пролетарский территориальный округ: 8(4872) 41-06-49;
- Привокзальный территориальный округ: 8(4872) 24-71-74;
- Зареченский территориальный округ: 8(4872) 47-16-68;
- Советский территориальный округ: 8-920-759-19-80;
- Управление по городскому хозяйству: 8-919-077-91-48.
- Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы: 47-20-37, 47-20-34, 1391.