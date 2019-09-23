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Куда звонить, если батареи холодные?

Куда звонить, если батареи холодные?

Горячие линии по отоплению принимают звонки туляков.

Телефоны горячих линий в Туле работают с 20 сентября.

По всем вопросам, связанным с отопительным сезоном, туляки могут обращаться по телефонам горячих линий.

Горячие линии работают с 8.00 до 20.00.

  • Центральный территориальный округ 8 (4872) 31-11-90
  • Пролетарский территориальный округ 8 (4872) 41-06-49
  • Привокзальный территориальный округ 8 (4872) 24-71-74
  • Зареченский территориальный округ 8 (4872) 47-16-68
  • Советский территориальный округ 8−920−759−19−80
  • Управление по городскому хозяйству 8−919−077−91−48

Сюжет: Отопительный сезон - 2019/20
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20 сентября, в 09:50, 71 10205 7
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16 сентября, в 22:50, 54 6428 -2
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