Куда звонить, если батареи холодные?
Горячие линии по отоплению принимают звонки туляков.
Телефоны горячих линий в Туле работают с 20 сентября.
По всем вопросам, связанным с отопительным сезоном, туляки могут обращаться по телефонам горячих линий.
Горячие линии работают с 8.00 до 20.00.
- Центральный территориальный округ 8 (4872) 31-11-90
- Пролетарский территориальный округ 8 (4872) 41-06-49
- Привокзальный территориальный округ 8 (4872) 24-71-74
- Зареченский территориальный округ 8 (4872) 47-16-68
- Советский территориальный округ 8−920−759−19−80
- Управление по городскому хозяйству 8−919−077−91−48
сегодня, в 12:00, 25 1762 3
20 сентября, в 09:50, 71 10205 7
19 сентября, в 12:17, 72 10408 7
16 сентября, в 22:50, 54 6428 -2
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