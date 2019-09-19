В Тульской области по иску прокуратуры заблокировали пять сайтов

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В ходе мониторинга выяснилось, что там торгуют поддельными водительскими удостоверениями.

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела мониторинг интернета в поисках запрещенного контента. В ходе поиска сотрудники нашли 5 сайтов, на которых людям предлагали купить водительские удостоверения. Зайти на сайты мог любой пользователь.

«Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Между тем за подделку, изготовление и сбыт официальных документов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд удовлетворил иски прокуратуры. В настоящее время доступ к этим интернет-сайтам заблокирован.