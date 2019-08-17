Фестиваль «Школодром-2019»: регистрация команд окончена
Мы набрали 30 команд-участников.
Участники:
- Серегин Александр Александрович (папа);
- Серёгина Яна Олеговна (мама );
- Серегин Иван Александрович (7 лет).
Девиз: «Дорогу осилит идущий».
Участники:
- Якушина Софья, 9 лет, капитан,
- Епифанов Вячеслав, 20 лет, брат капитана,
- Епифанова Людмила, мама
модных гаджетов, ноутбуков!»
Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им.
Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.
Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.
Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат — официальный партнер фестиваля «Школодром-2019». Вот уже 21 год комбинат радует туляков, жителей области и соседних регионов натуральной, качественной и вкусной мясной продукцией, выпускаемой под ТМ «Город Мастеров».
На мероприятии «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят — участников «Школодрома» праздничный обед, где совершенно бесплатно можно будет обменять специальный купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай.
Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком, приготовленным на углях, выпить чай или кофе.
Кроме этого «Город Мастеров» подготовил для ребят веселые конкурсы с призами и подарками, а для всех желающих будет работать фотозона.
Официальный спонсор праздника — ООО «Белевские сладости».
Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.
Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.
Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта.
Расписание мастер-классов:
- 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);
- 14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);
- 15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);
- 16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);
- 17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет).
Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!
А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.
Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.
Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».
Еще один партнер нашего фестиваля — вода «Демидовская Люкс».
Участников «Школодрома» не настигнет жажда, ведь питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» обеспечит бесплатный питьевой режим мероприятия. Вода насыщена кальцием, магнием, калием и фтором, является продуктом повышенной экологической чистоты и сохраняет первозданную свежесть и истинный природный вкус воды нашего края.
Также ООО «Демидовская» угостит всех участников вкусными лимонадами «ПЪЮ».
Ждем всех на веселый «Школодром-2019». Отличное настроение, теплую погоду и замечательные призы гарантируем!