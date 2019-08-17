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Фестиваль «Школодром-2019»: регистрация команд окончена
На фото команда Талантвилль.

Фестиваль «Школодром-2019»: регистрация команд окончена

Мы набрали 30 команд-участников.

Фестиваль «Школодром» состоится 31 августа в Белоусовском парке. Нам прислали заявки еще две команды. 
 
талантвилль

Участники:

  • Серегин Александр Александрович (папа);
  • Серёгина Яна Олеговна (мама );
  • Серегин Иван Александрович (7 лет). 

Девиз: «Дорогу осилит идущий».

пионеры

Участники:

  • Якушина Софья,  9 лет, капитан,
  • Епифанов Вячеслав, 20 лет, брат капитана,
  • Епифанова Людмила, мама
Девиз: «Пионеры -это сила. В лес походов, песен звуков. Без планшетов и смартфонов,
модных гаджетов, ноутбуков!»
 
что такое школодром

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.

 
На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
 
 
Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей.
 
Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук Lenovo  IdeaPad  S340  15,6" от ТЦ «Дуэт», за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
 
Для всех, кто не успел зарегистрироваться или опоздал на главный баттл, компания «Хартия» — официальный спонсор мероприятия — приготовит экспресс-баттл. Главный приз — велосипед! Также гостей этой локации ждет эковикторина по сортировке мусора. А еще — шоу барабанщиков на мусорных баках.
 
На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
 
Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.
Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
 
 
 
Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.
 
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова.
 
 

Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе ТулаДилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

 
 
 
Официальный спонсор праздника — ООО «Хартия».

Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.

 

Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.
 
 
Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.
 

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат — официальный партнер фестиваля «Школодром-2019». Вот уже 21 год комбинат радует туляков, жителей области и соседних регионов натуральной, качественной и вкусной мясной продукцией, выпускаемой под ТМ «Город Мастеров».

На мероприятии «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят — участников «Школодрома» праздничный обед, где совершенно бесплатно можно будет обменять специальный купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай.

Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком, приготовленным на углях, выпить чай или кофе.

Кроме этого «Город Мастеров» подготовил для ребят веселые конкурсы с призами и подарками, а для всех желающих будет работать фотозона.

 

Официальный спонсор праздника — ООО «Белевские сладости».
Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.
Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.

 

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта.

Расписание мастер-классов:

  • 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);
  • 14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);
  • 15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);
  • 16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);
  • 17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет).

Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.
 
Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш». Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.
 

Еще один партнер нашего фестиваля — вода «Демидовская Люкс».
Участников «Школодрома» не настигнет жажда, ведь питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» обеспечит бесплатный питьевой режим мероприятия. Вода насыщена кальцием, магнием, калием и фтором, является продуктом повышенной экологической чистоты и сохраняет первозданную свежесть и истинный природный вкус воды нашего края.
Также ООО «Демидовская» угостит всех участников вкусными лимонадами «ПЪЮ».

Ждем всех на веселый «Школодром-2019». Отличное настроение, теплую погоду и замечательные призы гарантируем!

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:17 +1
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