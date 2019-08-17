Фестиваль «Школодром-2019»: регистрация команд окончена

На фото команда Талантвилль.

Фестиваль « Школодром » состоится 31 августа в Белоусовском парке. Нам прислали заявки еще две команды.

талантвилль Участники:

Серегин Александр Александрович (папа);

Серёгина Яна Олеговна (мама );

Серегин Иван Александрович (7 лет). Девиз: «Дорогу осилит идущий». пионеры Участники:

Якушина Софья, 9 лет, капитан,

Епифанов Вячеслав, 20 лет, брат капитана,

Епифанова Людмила, мама Девиз: «Пионеры -это сила. В лес походов, песен звуков. Без планшетов и смартфонов,

модных гаджетов, ноутбуков!» что такое школодром Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.

На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей.

Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук Lenovo IdeaPad S340 15,6" от ТЦ «Дуэт», за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».

Для всех, кто не успел зарегистрироваться или опоздал на главный баттл, компания «Хартия» — официальный спонсор мероприятия — приготовит экспресс-баттл. Главный приз — велосипед! Также гостей этой локации ждет эковикторина по сортировке мусора. А еще — шоу барабанщиков на мусорных баках.

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.

Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.

Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.

Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.

Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова. Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

Официальный спонсор праздника — ООО «Хартия».

Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.

Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно. Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы. — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат — официальный партнер фестиваля «Школодром-2019». Вот уже 21 год комбинат радует туляков, жителей области и соседних регионов натуральной, качественной и вкусной мясной продукцией, выпускаемой под ТМ «Город Мастеров». На мероприятии «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят — участников «Школодрома» праздничный обед, где совершенно бесплатно можно будет обменять специальный купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай. Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком, приготовленным на углях, выпить чай или кофе. Кроме этого «Город Мастеров» подготовил для ребят веселые конкурсы с призами и подарками, а для всех желающих будет работать фотозона. Официальный спонсор праздника — ООО «Белевские сладости».

Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.

Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта. Расписание мастер-классов: 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);

14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);

15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);

16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);

17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет). Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.

Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш» . Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.