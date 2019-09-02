новости
новости
Регистрация
«Белевские сладости» – официальные спонсоры фестиваля «Школодром-2019»

«Белевские сладости» – официальные спонсоры фестиваля «Школодром-2019»

На нашем фестивале «Школодром» в Центральном парке было не просто весело, а еще и вкусно!

Официальным спонсором праздника выступило ООО «Белевские сладости».

На фестивале в ЦПКиО особым спросом пользовалась самая «вкусная» палатка — локация «Белевских сладостей». Здесь проходили веселые конкурсы для детворы, а гости праздника — дети и взрослые — пробовали сладости: пастилу и зефир, хрустилу и смокву, потрясающий мармелад!

Участники нашего семейного баттла получили вкусняшки в качестве подарков за свои «школьные» победы.

Есть фотографии с фестиваля? Предлагаем поучаствовать в конкурсе! Выиграть сладкий приз от «Белевских сладостей» может любой желающий: достаточно выложить фотографию с фестиваля и в инстаграме с хэштегом #школодром2019. Тем, кто соберет больше всего лайков, мы вручим сладкий приз от «Белевских сладостей». Результаты — в инстаграм-аккаунте @mysloru.

 

Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.

Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.

Где купить сладости?

  • Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 19
  • ТЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а
  • ТЦ «Арсенал», ул. Арсенальная, 2-а
  • магазин Eco-store, Красноармейский проспект, 34
  • ул. Марата, 26/5 (остановочный павильон)
  • ул. Октябрьская, 184 (остановка «ул. Токарева»)
  • ул. Вильямса, 32, ТЦ «Континент» (цоколь)
  • ТЦ «Куклы», ул. Советская, 10, цокольный этаж
Сюжет: Школодром-2019
«Школодром-2019» – как это было. Большой видео- и фотоотчет
Жизнь Тулы и области
«Школодром-2019» – как это было. Большой видео- и фотоотчет
вчера, в 15:09, 44 9506 4
Победителем «Школодрома-2019» стала команда «Туляки»
Жизнь Тулы и области
Победителем «Школодрома-2019» стала команда «Туляки»
31 августа, в 19:06, 40 4222 2
Фестиваль «Школодром-2019»: впечатления участников
Жизнь Тулы и области
Фестиваль «Школодром-2019»: впечатления участников
31 августа, в 17:56, 1 2341 3
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019»
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019»
31 августа, в 14:41, 16 3787 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:40 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦПКиО имени Белоусова
Прочее
ШколодромБелевские сладостиспонсор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При пожаре на Косой Горе в Туле пострадал 5-летний ребенок
При пожаре на Косой Горе в Туле пострадал 5-летний ребенок
В Тульской области 244 человека подхватили вшей
В Тульской области 244 человека подхватили вшей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.