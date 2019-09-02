«Белевские сладости» – официальные спонсоры фестиваля «Школодром-2019»

На нашем фестивале «Школодром» в Центральном парке было не просто весело, а еще и вкусно!

Официальным спонсором праздника выступило ООО «Белевские сладости».

На фестивале в ЦПКиО особым спросом пользовалась самая «вкусная» палатка — локация «Белевских сладостей». Здесь проходили веселые конкурсы для детворы, а гости праздника — дети и взрослые — пробовали сладости: пастилу и зефир, хрустилу и смокву, потрясающий мармелад!

Участники нашего семейного баттла получили вкусняшки в качестве подарков за свои «школьные» победы.

Есть фотографии с фестиваля? Предлагаем поучаствовать в конкурсе! Выиграть сладкий приз от «Белевских сладостей» может любой желающий: достаточно выложить фотографию с фестиваля и в инстаграме с хэштегом #школодром2019. Тем, кто соберет больше всего лайков, мы вручим сладкий приз от «Белевских сладостей». Результаты — в инстаграм-аккаунте @mysloru.

Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.

Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.

Где купить сладости?