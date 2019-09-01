«Школодром-2019» – как это было? Большой видео и фотоотчет

В преддверие начала учебного года в Центральном парке Тулы в субботу, 31 августа, состоялся городской семейный фестиваль «Школодром-2019». Его неизменными организаторами является газета «Слобода» и портал Myslo. Приняли в нем участие несколько тысяч туляков.

«Школодром-2019» – событийно многослойный фестиваль, но центральной частью его, конечно же, является семейный конкурс.

В этом году регистрация участников велась заранее, и еще 17 августа она закончилась – 30 команд подали заявки. Но две из них не смогли по различным причинам прийти и на старте были только 28 команд.

Всем предстояло «сдать экзамен» по школьным урокам: разгадать ребусы по по географии, вспомнить историю родного края, продемонстрировать ловкость на физкультуре, проверить свои знания в русском и английском языке, отгадывали писателей по фото на литературе и блистали знаниями в математике и информатике.

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы», учитель литературы на «Школодроме»:

Лариса Тимофеева – На уроке литературы нужно было выполнить три задания: разгадать сказочный кроссворд, вспомнить, под какими псевдонимами творили известные писатели, и угадать писателей по их фотографиям в молодые годы. Большинство команд с заданием справились блестяще! Пять команд получили заслуженные десятки: «Тандем», «Охотники за удачей», «Солнышко», «Мечтатели», «Домашние эльфы». Было очень много девяток. Чаще всего участники путали настоящие имена Льюиса Кэрролла и Марка Твена, а из портретов с трудом узнавали молодого Тургенева. Вообще наш «Школодром» - это большой замечательный праздник не только для наших читателей, но и для всей команды «Слободы». Знаете, с каким вниманием, любовью и интересом мы готовим задания? И с каким трепетом потом ждём, а как все пройдёт? Мы очень любим наш семейный фестиваль и уже сейчас думаем, что же интересного придумать на следующий год.

Татьяна Афанасьева, дизайнер газеты «Слобода», ведущая блога «Гульбарий» на Myslo, на «Школодроме» – учитель географии.

Татьяна Афанасьева – «Школодром» как портал в другое измерение. Я зашла в импровизированный класс географии, прозвенел колокольчик и время закрутилось по-другому. Вообще не заметила, как «школу закрыли». Ученики радовали! И своей активностью, и чувством юмора, и знаниями, конечно. Задание было одно - найти максимум географических названий на картинке с весёлыми логическими связями, и показать их на карте. Самой неожиданной версией была Кемская волость. Быстрее всего угадывали Глазго, Эквадор и Мадагаскар. Нашлась команда, предположившая, что есть город Путин. Набережные Челны и Кривой Рог не сдались никому. Тулу, Суворов и Щёкино угадали большинство. Спасибо вам всем за те эмоции, которые вы нам подарили, и до встречи на «Школодроме» в следующем году!

Кристина Вернигорина, ведущая рубрики «Спорт» в «Слободе», на «Школодроме» проверяла уровень физподготовки участников:

Кристина Вернигорина – Урок физкультуры мы проводили совместно с представителями Центра тестирования ВФСК «ГТО» города Тулы. Для школодромцев у нас было четыре задания: на гибкость, меткость, силу и выносливость. Если один участник не мог что-то сделать, ему помогала команда. Практически все хорошо справились с заданиями. А палочками-выручалочками были мамы - они умеют всё! Отмечу две команды-рекордсмены - это Домашние эльфы и Русичи. Одни быстрее всех расправились с заданиями, другие показали крутые результаты на скакалке

Знания по ОБЖ вместе с корреспондентом Сергеем Стариковым проверяли сотрудники центра допобразования детей на Путейской, 9. Методист центра Светлана Шумахер рассказала:

Светлана Шумахер – Участники проходили тестирование на компьютерах по правилам дорожного движения, а после показывали навыки виртуозного вождения на велосипедах. И таким образом получали две оценки. Практически половина команд показали, что знают ПДД и отлично проехали по трассе на велосипеде. Команды были хорошо подготовлены, и дети, и родители принимали активное участие. Если кто хочет подтянуть свои знания, то может приходить и заниматься абсолютно бесплатно в наш центр. У нас есть специальный передвижной учебный комплекс «Автоград 71», на базе дети знакомятся с ПДД. Кроме этого много и других кружков: музыка, танцы, рисование и другие творческие направления. Запись на занятия уже ведется!

Победителем «Школодром-2019» стала команда «Туляки», заработавшая по итогам финального задания – «ЕГЭ» – 129 баллов.

– Я очень рад, что у меня теперь есть мой личный ноутбук! Это была моя мечта и она осуществилась! Помогла мне в этом географическая карта, которая висит на стене рядом с кроватью, я ее каждый день рассматривал. И именно на географии мы набрали больше всего баллов! Мы очень рады! – рассказал капитан команды Михаил Храмцов.

Обладатели первого места получали не только главный приз — ноутбук Lenovo от «Слободы», но и корзину мясных деликатесов от «Города Мастеров», а также автомобильную сигнализацию от Дилерского центра Mitsubishi Motors в городе Туле.

За второе место — электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы, получила команда «Проходные пешки».

Третье место завоевала команда «Домашние эльфы», они стали обладателями сертификата на проведение детского праздника. Также команды получили памятные подарки от «Ростелекома». А еще все финалисты приглашены в Тульский экзотариум!

Остальным командам вручили памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».

Тем, кто не участвовал в конкурсе, скучно тоже не было. Площадь вокруг фонтана было столько активностей, что глаза разбегались: хотелось сразу поучаствовать везде!

Альтернативный баттл для семейных команд провела компания «Хартия» вместе со «Слободой» и Myslo. В нем приняли участие 17 команд. Участникам надо было ответить на вопросы экологической викторины и выполнить задания квеста по парку.

Победителями стала команда «Умники и умница» из основного баттла «Школодрома», они на 20 с небольшим минут отвлеклись от «уроков», быстрее всех справились с викториной и квестом, получили велосипед и сладкие призы от «Хартии». А после снова побежали на основные уроки.

Команды, занявшие второе и третье место в альтернативно баттле получили памятные призы от «Слободы» и спонсоров, а остальные участники получили утешительные призы, а дети – купоны на обед в «школьной столовой» «Города мастеров».

Спонсоры фестиваля «Школодром-2019» приготовили для гостей фестиваля много сюрпризов. На площади у фонтана работало несколько десятков интерактивных площадок, мастер-классов и игр для детей и взрослых.

Пока участники семейного баттла бегали по урокам и выполняли задания, гости праздника могли насладиться потрясающе живой, сочной и яркой шоу-программой на главное сцене. Шквал эмоций дарила Леди Ксю (Оксана Мокверашвили) – автор и исполнитель популярных песен, ее сильный голос и неповторимая манера исполнения запомнились многим зрителям! Еще один большой друг нашего фестиваля — Михаил Гришин. Каверы хитов в его исполнении всегда звучат свежо и модно.

Горячее выступление подарил танцевальный коллектив X-Zibit, под руководством братьев Владимира и Валерия Чернодымовых. Также порадовали своим выступлением и школа танцев балета Remix под руководством Ольги Чекмазовой. Дети здесь танцуют, как настоящие профессионалы!

Впервые на нашем фестивале выступил музыкальный театр Gorizont Entertainment. Он был образован в январе 2018 года из молодых талантливых актёров и вокалистов, уже имеющих опыт работы в жанре мюзикла. Театр и его участники являются победителями

и лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов. Коллектив работает на базе Молодежного многопрофильного центра «Родина».

Визитной карточкой музыкального театра стало выступление с программой «Галерея мюзиклов». За время существования театр не пропустил ни

одного крупного мероприятия, проводимого в Туле. В исполнении солистов театра прозвучат песни из всемирно известных мюзиклов, хиты мировой эстрады.

Иллюзионист Илья Коржов традиционно удивил туляков своими замечательными фокусами. Также туляки увидили шоу барабанщиков на мусорных баках от «Хартии», выступление юных звездочек детского цирка под руководством Тамары Павловны Хижняченко, певицы Ольги Холодовой, иллюзиониста Ильи Коржова. Закрыл программу Вани Текилос.

Юных гостей на протяжении всего фестиваля развлекали аниматоры от МультиБум – веселые Фиксики. Они приготовили для ребят потрясающее шоу мыльных пузырей.

Сотрудник МЧС и ГИБДД привезли в парк спецтехнику, и все желающие с удовольствием фотографировались в образе полицейских и пожарных. Детишкам было это особенно в радость!

Кстати, в этот же день МЧС объявило фотоконкурс «Безопасное селфи» от ГУ МЧС России по Тульской области. Нужно было сделать безопасное селфи на «Школодроме-2019» по тематике МЧС России, подписаться на аккаунт МЧС в Инстаграм — mchs. tula71 и выложить фото на своей странице с хэштегом #МЧСнаШколодроме, отметив аккаунт МЧС.

ГУ МЧС России разыграет два сувенира: один приз получит тот, кто соберет к своей фотографии больше лайков, а второй — кто сделал самый креативный снимок. Итоги подведут 3 сентября 2019 года, поэтому те, кто был на «Школодроме», но еще не принял участие в конкурсе – самое время! Количество фотоматериалов не ограничено.

Свои способности гостям фестиваля показали собаки-сыщики. Они быстро нашли «преступника», прятавшегося под сценой, а затем остановили вооруженного бандита! Увлекательное зрелище!

После собаки с удовольствием поиграли с малышами в мяч. С ними также можно было сфотографироваться и погладить по окончании выступления.

Генеральным спонсором мероприятия выступила Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Их площадка на «Школодроме» пользовалась большой популярностью у туляков.

От желающих поучаствовать в интерактивах от центра Mitsubishi Motors не было отбоя! Большая развлекательная программа работала на протяжении всего дня: интересные конкурсы, подарки, призы, сладкое угощение, а в ответ сотни улыбок на лицах малышей и благодарности от родителей!

Также на «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors презентовал новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

«ТулаЛизингФинанс» представил на фестивале услугу «Деньги за ПТС». Компания помогает решить любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы. представил на фестивале услугу «Деньги за ПТС». Компания помогает решить любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.

На площадке Тёпло-Огарёвского мясокомбината работала школьная столовая, где все желающие могли подкрепить силы, а участники баттлов бесплатно и главное вкусно пообедать. Ароматные натуральные сосиски и шашлык, выпускаемые под ТМ «Город Мастеров»оценили по достоинству все! Кроме этого «Город Мастеров» подготовил для ребят веселые конкурсы с призами и подарками, а также организовал фотозону. Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовила специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта. В рамках фестиваля все желающие могли посетить бесплатные мастер-классы по ментальной математике, скорочтению, вниманию и логике. Все дети получили подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»! Школа робототехники HelloROBO представила школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно тестировала на выявление сильных сторон, а также рассказывала об играх, в которых дети могут заработать. Ну и, конечно же, не обошлось без классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей увлекательный квест. Ребята демонстрировали смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO.

Каждый участник ушел домой с призом от Команда iKids и незабываемые эмоции и фото с настоящими трансформерами. А еще компания разыграла сертификаты на 4 занятия каждый.

Любители рисовать смогли своими руками расписать игрушки «ШАР-папье» (тульское, между прочим, изобретение!). Каждый участник мог сам собрать и раскрасить новый тульский сувенир — «Самовар «ШАР-папье».

Сладким спонсором «Школодрома» стала компания «Инмарко» – лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. Компания угостила юных туляков освежающим мороженным.

компания «Матяш». Дети могли сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. Еще одним вкусным спонсором стала. Дети могли сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки.