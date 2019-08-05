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«Слобода» приглашает туляков на семейный фестиваль «Школодром-2019»: открыта регистрация команд
Фото из архива Myslo.

«Слобода» приглашает туляков на семейный фестиваль «Школодром-2019»: открыта регистрация команд

Большой праздник состоится 31 августа в Центральном парке.

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.
 
На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
 
Регистрация на сайте Myslo.ru уже открыта. В этом году мы набираем 30 команд — и только по регистрации на нашем портале Myslo.ru.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2019. ЗАЯВКА». В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа.
 
 
Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук, за второе и третье места — электросамокат и сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
 
 
На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
 
Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.
Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
 
 
Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.
 
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова.
 
Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.
 
 
Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.
 
 
Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.
 

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта.

Расписание мастер-классов:

  • 13.00-14.00 - ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);
  • 14.00-15.00 - скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);
  • 15.00-16.00 - ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);
  • 16.00-17.00 - скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);
  • 17.00-18.00 - ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет).

Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники «HelloROBO» представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.
 
Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш». Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.
 

Еще один партнер нашего фестиваля — компания «Демидовская вода». Участники «Школодрома» получат бесплатно воду и лимонадики «Пью». Питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» насыщена кальцием, магнием, калием и фтором. Является продуктом повышенной экологической чистоты. Уникальное природное происхождение — артезианская скважина № 70401698 на территории водного бассейна курорта «Краинка», абсолютно защищённая от сточных и дождевых вод.

Ждем всех на веселый «Школодром-2019». Отличное настроение, теплую погоду и замечательные призы гарантируем!

Смотрите нашу галерею: вот так весело было в прошлый раз!

 

Галерея
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«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 47
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«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 244
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 245
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 246
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 247
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 248
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 249
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 250
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 251
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 252
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 253
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 254
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 255
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 256
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 257
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 258
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 259
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 260
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 261
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 262
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 263
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 264
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 265
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 266
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 267
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 268
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 269
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 270
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 271
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 272
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 273
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 274
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 275
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 276
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 277
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 278
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 279
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 280
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 281
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 282
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 283
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 284
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 285
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 286
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 287
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 288
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 289
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 290
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 291
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 292
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 293
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 294
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 295
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 296
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 297
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 298
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 299
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 300
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 301
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 302
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 303
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 304
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 305
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 306
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 307
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 308
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 309
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 310
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 311
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 312
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 313
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 314
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 315
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 316
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 317
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 318
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 319
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 320
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 321
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 322
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 323
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 324
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 325
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 326
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 327
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 328
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 329
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 330
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 331
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 332
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 333
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 334
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 335
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 336
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 337
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 338
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 339
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 340
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 341
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 342
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 343
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 344
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 345
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 346
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 347
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 348
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 349
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 350
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 351
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 352
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 353
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 354
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 355
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 356
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 357
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 358
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 359
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 360
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 361
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 362
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 363
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 364
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 365
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 366
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 367
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 368
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 369
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 370
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 371
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 372
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 373
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 374
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 375
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 376
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 377
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 378
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 379
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 380
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 381
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 382
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 383
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 384
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 385
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 386
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 387
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 388
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 389
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 390
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 391
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 392
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 393
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 394
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 395
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 396
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 397
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 398
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 399
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 400
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 401
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 402
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 403
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 404
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 405
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 406
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 407
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 408
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 409
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 410
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 411
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 412
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 413
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 414
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 415
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 416
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 417
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 418
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 419
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 420
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 421
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 422
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 423
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 424
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 425
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 426
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 427
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 428
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 429
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 430
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 431
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 432
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 433
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 434
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 435
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 436
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 437
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 438
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 439
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 440
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 441
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 442
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 443
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 444
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 445
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 446
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 447
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 448
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 449
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 450
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 451
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 452
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 453
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 454
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 455
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 456
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 457
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 458
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 459
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 460
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 461
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 462
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 463
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 464
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 465
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 466
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 467
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 468
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 469
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 470
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 471
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 472
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 473
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 474
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 475
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 476
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 477
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 478
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 479
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 480
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 481
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 482
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 483
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 484
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 485
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 486
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 487
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 488
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 489
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 490
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 491
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 492
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 493
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 494
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 495
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 496
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 497
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 498
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 499
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 500
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 501
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 502
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 503
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 504
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 505
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 506
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 507
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 508
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 509
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 510
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 511
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 512
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 513
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 514
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 515
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 516
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 517
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 518
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 519
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 520
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 521
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 522
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 523
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 524
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 525
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 526
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 527
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 528
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 529
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 530
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 531
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 532
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 533
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 534
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 535
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 536
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 537
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 538
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 539
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 540
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 541
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 542
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 543
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 544
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 545
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 546
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 547
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 548
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 549
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 550
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 551
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 552
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 553
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 554
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 555
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 556
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 557
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 558
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 559
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 560
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 561
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 562
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 563
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 564
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 565
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 566
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 567
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 568
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 569
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 570
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 571
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 572
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 573
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 574
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 575
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 576
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 577
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 578
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 579
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 580
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 581
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 582
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 583
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 584
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 585
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 586
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 587
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 588
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 589
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 590
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 591
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 592
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 593
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 594
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 595
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 596
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 597
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 598
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 599
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 600
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 601
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 602
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 603
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 604
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 605
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 606
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 607
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 608
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 609
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 610
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 611
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 612
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 613
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 614
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 615
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 616
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 617
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 618
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 619
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 620
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 621
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 622
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 623
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 624
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 625
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 626
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 627
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 628
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 629
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 630
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 631
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 632
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 633
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 634
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 635
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 636
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 637
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 638
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 639
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 640
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 641
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 642
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 643
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 644
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 645
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 646
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 647
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 648
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 649
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 650
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 651
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 652
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 653
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 654
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 655
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 656
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 657
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 658
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 659
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 660
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 661
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 662
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 663
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 664
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 665
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 666
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 667
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 668
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 669
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 670
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 671
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 672
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 673
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 674
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 675
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 676
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 677
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 678
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 679
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 680
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 681
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 682
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 683
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 684
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 685
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 686
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 687
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 688
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 689
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 690
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 691
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 692
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 693
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 694
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 695
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 696
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 697
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 698
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 699
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 700
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 701
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 702
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 703
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 704
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 705
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 706
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 707
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 708
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 709
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 710
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 711
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 712
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 713
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 714
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 715
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 716
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 717
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 718
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 719
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 720
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 721
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 722
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 723
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 724
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 725
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 726
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 727
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 728
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 729
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 730
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 731
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 732
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 733
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 734
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 735
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 736
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 737
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 738
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 739
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 740
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 741
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 742
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 743
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 744
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 745
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 746
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 747
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 748
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 749
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 750
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 751
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 752
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 753
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 754
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 755
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 756
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 757
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 758
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 759
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 760
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 761
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 762
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 763
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 764
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 765
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 766
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 767
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 768
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 769
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 770
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 771
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 772
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 773
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 774
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 775
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 776
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 777
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 778
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 779
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 780
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 781
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 782
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 783
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 784
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 785
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 786
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 787
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 788
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 789
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 790
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 791
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 792
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 793
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 794
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 795
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 796
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 797
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 798
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 799
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 800
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 801
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 802
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 803
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 804
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 805
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 806
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 807
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 808
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 809
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 810
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 811
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 812
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 813
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 814
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 815
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 816
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 817
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 818
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 819
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 820
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 821
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 822
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 823
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 824
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 825
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 826
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 827
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 828
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 829
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 830
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 831
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 832
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 833
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 834
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 835
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 836
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 837
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 838
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 839
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 840
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 841
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 842
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 843
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 844
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 845
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 846
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 847
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 848
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 849
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 850
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 851
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 852
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 853
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 854
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 855
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 856
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 857
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 858
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 859
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 860
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 861
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 862
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 863
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 864
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 865
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 866
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 867
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 868
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 869
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 870
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 871
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 872
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 873
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 874
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 875
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 876
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 877
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 878
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 879
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 880
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 881
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 882
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 883
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 884
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 885
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 886
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 887
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 888
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 889
«Школодром-2018». Было круто!, Фото: 890
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:47 +4
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