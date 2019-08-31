Победителем «Школодрома-2019» стала команда «Туляки»

Семейный фестиваль «Школодром-2019», организованный газетой «Слобода» и порталом Myslo, завершился. За звание лучших боролись 28 команд. До конца испытаний дошли 25 команды. Три из них вышли в финал.

В нелегкой борьбе на сцене Центрального парка им. П. П. Белоусова победила команда «Туляки». Она получила главный приз – ноутбук!

– Я очень рад, что у меня теперь есть мой личный ноутбук! Это была моя мечта и она осуществилась! Помогла мне в этом географическая карта, которая висит на стене рядом с кроватью, я ее каждый день рассматривал. И именно на географии мы набрали больше всего баллов! Мы очень рады! – рассказал капитан команды Михаил.

Второе место заняла команда «Проходные пешки», получив в подарок электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы:

– Я хотел самокат больше, чем ноутбук. И поэтому очень рад, что мы заняли именно второе место! В том году мы тоже участвовали, готовились серьезнее, мудрее и старше. Очень понравилась физкультура в этом году: отжимались, метали, скакали. Весело было. Еще история нам понравилась, она была лучше организована, чем в прошлом году, да и задания интереснее. Мы массу удовольствия получили за сегодняшний день! Спасибо всем причастным к празднику! – рассказал капитан команды Михаил Труханов. Он участвовал вместе с мамой, папой и сестрой.

Третье место завоевала команда «Домашние эльфы», они стали обладателями сертификата на проведение детского празд­ника для веселой компании, памятные подарки от «Ростелекома»:

– Мы ни капли не расстроились, что заняли третье место. Мы впервые участвуем и считаем, что получили достойный результат. В следующем году будем обязательно участвовать еще и тогда уже поборемся за главные призы. Очень интересно было на литературе и русском – по 10 баллов набрали и очень горды. Да и математику не забыли – это здорово. Очень круто организовано мероприятие, нам очень понравилось.

Каждый участник получил памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».