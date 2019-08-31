Фестиваль «Школодром-2019»: Впечатления участников

Команды-участники городского семейного фестиваля «Школодром-2019» уже прошли большинство испытаний и поделились впечатлениями с Myslo.

Команда «Алые паруса»: Екатерина Цыбульская, Лариса Александрова и Вероника Пирогова:

– Мы получили массу удовольствия от участия. Сложно было на математике – время было ограниченное, мы очень спешили и не со всеми заданиями справились. Но русском было легко, но от волнения не сразу вспоминали правильные ответы. Очень понравилась история и география, было интересно решать ребусы, в которых были загаданы географические названия. Но в целом все понравилось, а то, что не знали, – повод узнать.

Команда «Трофи» – Даниил, Юлия и Илья Трофимов:

– Мы любим различные семейные старты, конкурсы, ребенок наш – активист класса, участвует в соревнованиях и в школьной жизни, в секциях занимается. Сложно для нас было на литературе – узнать писателей в молодости. А понравился очень русский язык, веселое проведение и интересные задания. География тоже понравилась, почти все ребусы отгадали и показали на карте. На следующий год обязательно примем участие еще, если будет возможность.

Команда «Леончики» – Елена, Евгений, Роман и Кристина Леоновы:

– Мы любим активно проводить выходные и в этот раз решили попытать свои силы. Понравилось то, что мы могли не только проверить свои знания, но и узнать много нового. Спасибо за такой классный день!

Итоги фестиваля «Школодром-2019» читайте на сайте в ближайшее время.