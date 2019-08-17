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До Москвы из Донского можно будет доехать на поезде

До Москвы из Донского можно будет доехать на поезде

Прямое сообщение со столицей появится в ближайшее время.

Как сообщает администрация Новомосковска, из Донского станет возможным доехать до Москвы напрямую: начнет действовать новый железнодорожный маршрут «Москва – Калуга – Узловая – Новомосковск – Москва».

Ходить по маршруту будут 2 состава. Со станции Бобрик-Донской они будут отправляться в 23:30 и 4:58. В Москве –с Киевского и Павелецкого вокзалов.

Приблизительная стоимость сидячих мест составит порядка 350 рублей, плацкарта – 450, за купе придется заплатить около 2 тысяч.

Администрация Новомосковска предложила проголосовать жителям, насколько такой маршрут для них актуален. На данный момент мнения разделились: одни уверены, что время отправления и протяженность пути (около 5 часов) неудобны, другие наоборот рады, что появилась возможность не пользоваться автомобильным транспортом. 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:43 +3
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