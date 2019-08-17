В Туле цыган воровал монетки из торговых автоматов

В отделе полиции «Ленинский» не исключают, что представитель цыганского этноса может быть причастен и к другим аналогичным кражам.

Полицией установлен представитель цыганского этноса, подозреваемый в совершении краж.

Злоумышленник взламывал монетоприёмники торговых автоматов в магазинах и забирал оттуда деньги. Полицейские изобличили подозреваемого в хищении из автомата благодаря камерам видеонаблюдения в супермаркете на территории посёлка Плеханово.

В отделе полиции «Ленинский» не исключают, что представитель цыганского этноса может быть причастен и к другим аналогичным кражам. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.