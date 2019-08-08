Фестиваль «Школодром-2019»: у нас новые участники!

Спешите зарегистрировать свою команду на фестиваль до 31 августа и побороться за крутые призы! Количество мест ограничено!

Наш любимый фестиваль « Школодром » состоится 31 августа в Белоусовском парке. Мы продолжаем знакомить вас с нашими командами. Ждем встречи!

команда «русичи»

Участники: Черкасов Александр, 8 лет, капитан команды, ученик 3-го класса Воскресенской средней школы,

Черкасова Надежда, мама,

Базыко Максим, 24 года, брат капитана команды. Девиз: «Если вместе мы едины — значит мы непобедимы».

Команда «рыжики»

Участники: Деева Анна Владимирова, мама,

Деев Дмитрий Николаевич, папа,

Деева Ксения Дмитриевна, дочь, 2012 г. р.,

Бормотов Алексей Андреевич, сын, 2008 г. р. Девиз: «Играй, даже если боишься проиграть!»

команда «рагулькин и ко»

Участники:

Рагулькина Наталия, мама,

Рагулькин Евгений, папа,

Рагулькин Кирилл, сын, 17 лет, студент тульского техникума РЖД,

Рагулькина Таисия, дочь, капитан команды, ученица 2-го класса ЦО « Гимназия №1», занимается робототехникой, учится в музыкальной школе на художественном отделении. Девиз: «Выполним все конкурсы, Выполним задания, Потому что мы Рагулькин и компания!»

команда «тандем»

Участники:

Гапонова Наталья, мама,

Гапонов Андрей, капитан команды, 9 лет.

Девиз:

«Наш тандем — всем тандемам тандем».

Гапоновы выиграли 2-е место в «Школодроме-2016».

команда «сентябринки»

– Меня зовут Колесникова Евгения. Мне 12 лет. Я учусь в МБОУ «ЦО №40» в 7 «Ж» классе. Моими помощницами будут тетя и сестра. Вместе мы проводим очень много времени. Мы активные, жизнерадостные, позитивные и всегда стремимся узнавать много нового! Наш девиз: «Мы жёлтые листья, Мы — Сентябринки, Смотрите на нас! Мы как картинки!» Участники: Колесникова Евгения, капитан,

Колесникова Оксана, сестра капитана,

Ковалева Наталья, тетя капитана.

что такое «школодром»

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.

На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

Регистрация на сайте Myslo.ru уже открыта. В этом году мы набираем 30 команд — и только по регистрации на нашем портале Myslo.ru.

номер телефона, написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Присылайте фото вашей команды. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа. Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копия на koroleva_u@bk.ru ) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2019. ЗАЯВКА». В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды),, написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Присылайте. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа.

Внимание! Если вы не получили ответ от редакции, что ваша заявка принята, звоните 57-07-07, доб. 811. Возможно, ваше письмо ушло в спам, а так быть не должно.

Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук, за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».

Для всех, кто не успел зарегистрироваться или опоздал на главный баттл, компания «Хартия» — официальный спонсор мероприятия — приготовит экспресс-баттл. Главный приз — велосипед! Также гостей этой локации ждет эковикторина по сортировке мусора. А еще — шоу барабанщиков на мусорных баках.

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.

Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.

Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.

Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.

Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова. Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

Официальный спонсор праздника — ООО «Хартия».

Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.

Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно. Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы. — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта. Расписание мастер-классов: 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);

14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);

15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);

16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);

17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет). Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники «HelloROBO» представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.

Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш» . Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.