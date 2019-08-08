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Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони
Фото и видео музея «Куликово поле».

Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони

Спойлер: у нас есть милое видео!

Ранее музей-заповедник «Куликово поле» предлагал тулякам выбрать имя для новорожденного пони-мальчика. За неделю неравнодушные жители региона успели предложить 220 вариантов! Требования были такие: кличка жеребенка должна начинаться с первой буквы имени мамы — Принцессы, а первая буква имени папы — жеребца Буцефала — тоже должна быть отражена в кличке малыша.

Сотрудники музея определили 10 самых достойных, по их мнению, имен. В группе «Куликово поле» «ВКонтакте» можно проголосовать за понравившееся. 13 августа будут подведены итоги конкурса.

Итак, 10 вариантов имени для малыша пони:

  • Прибой
  • Победитель
  • Пятибор
  • Проблеск
  • Пумба
  • Пломбир
  • Пикабу
  • Поборец
  • Победоносец
  • Паблуша

А какое понравилось вам? Проголосовать можно здесь.

Смотрите, какой милый новый обитатель музея-заповедника:

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:52 +1
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