Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони

Фото и видео музея «Куликово поле».

Спойлер: у нас есть милое видео!

Ранее музей-заповедник «Куликово поле» предлагал тулякам выбрать имя для новорожденного пони-мальчика. За неделю неравнодушные жители региона успели предложить 220 вариантов! Требования были такие: кличка жеребенка должна начинаться с первой буквы имени мамы — Принцессы, а первая буква имени папы — жеребца Буцефала — тоже должна быть отражена в кличке малыша.

Сотрудники музея определили 10 самых достойных, по их мнению, имен. В группе «Куликово поле» «ВКонтакте» можно проголосовать за понравившееся. 13 августа будут подведены итоги конкурса.

Итак, 10 вариантов имени для малыша пони:

Прибой

Победитель

Пятибор

Проблеск

Пумба

Пломбир

Пикабу

Поборец

Победоносец

Паблуша

А какое понравилось вам? Проголосовать можно здесь.

Смотрите, какой милый новый обитатель музея-заповедника: