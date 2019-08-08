Фото и видео музея «Куликово поле».
Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони
Спойлер: у нас есть милое видео!
Ранее музей-заповедник «Куликово поле» предлагал тулякам выбрать имя для новорожденного пони-мальчика. За неделю неравнодушные жители региона успели предложить 220 вариантов! Требования были такие: кличка жеребенка должна начинаться с первой буквы имени мамы — Принцессы, а первая буква имени папы — жеребца Буцефала — тоже должна быть отражена в кличке малыша.
Сотрудники музея определили 10 самых достойных, по их мнению, имен. В группе «Куликово поле» «ВКонтакте» можно проголосовать за понравившееся. 13 августа будут подведены итоги конкурса.
Итак, 10 вариантов имени для малыша пони:
- Прибой
- Победитель
- Пятибор
- Проблеск
- Пумба
- Пломбир
- Пикабу
- Поборец
- Победоносец
- Паблуша
А какое понравилось вам? Проголосовать можно здесь.
Смотрите, какой милый новый обитатель музея-заповедника:
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