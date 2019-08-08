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На Тульскую область надвигаются дожди, грозы и порывистый ветер

На Тульскую область надвигаются дожди, грозы и порывистый ветер

Сотрудники регионального ГУ МЧС России призывают жителей к осторожности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа, с сохранением до 22.00, на территории Тульской области ожидаются дожди, местами гроза и  усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с. Ранее было объявлено штормовое предупреждение.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра и при прохождении грозового фронта:

  • Следует держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций).
  • Если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, выключите телевизор и другие электробытовые приборы. Не пользуйтесь мобильным телефоном.
  • Если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева.
  • Нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.
  • Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
  • Если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, спешиться и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от транспортного средства.
  • Если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь.
  • Человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно нужно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца), пострадавший особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Следует вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 +2
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