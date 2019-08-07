новости
новости
Регистрация
Прокуратура исследует происхождение мазута в тульском поселке
Фото из архива Myslo.

Прокуратура исследует происхождение мазута в тульском поселке

По одной из версий, в земле может находиться цистерна, в которую некогда сливали отходы с одного из предприятий Пролетарского округа.

Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива мазута в поселке Комарки. Как сообщает пресс-служба ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в Myslo обратились жители Комарок — поселка в Пролетарском округе Тулы. Они опасаются, что здесь может произойти экологическая катастрофа. Дело в том, что рядом с новой канализационной насосной станцией (КНС) из-под земли выходит на поверхность что-то очень похожее на мазут.

На момент нашего приезда на место диаметр лужи неф­тепродуктов составлял около 3−4 метров, а глубина до 20 см. Кроме того, рядом с ней несколько маленьких лужиц. Некоторые уже стекают в ручей и, похоже, попадают в небольшой пруд. На поверхности последнего в некоторых местах есть масляные пятна.
 
Подробнее читайте в нашей статье здесь.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаКомарки
Прочее
экологическая бомбаразлив мазутапрокуратурапроверка прокуратуры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область участвует в голосовании за лучшее туристическое направление
Тульская область участвует в голосовании за лучшее туристическое направление
Жители Зеленстроя в Туле требуют новую объездную дорогу
Жители Зеленстроя в Туле требуют новую объездную дорогу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.