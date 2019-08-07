Прокуратура исследует происхождение мазута в тульском поселке

Фото из архива Myslo.

По одной из версий, в земле может находиться цистерна, в которую некогда сливали отходы с одного из предприятий Пролетарского округа.

Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива мазута в поселке Комарки. Как сообщает пресс-служба ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в Myslo обратились жители Комарок — поселка в Пролетарском округе Тулы. Они опасаются, что здесь может произойти экологическая катастрофа. Дело в том, что рядом с новой канализационной насосной станцией (КНС) из-под земли выходит на поверхность что-то очень похожее на мазут.

На момент нашего приезда на место диаметр лужи неф­тепродуктов составлял около 3−4 метров, а глубина до 20 см. Кроме того, рядом с ней несколько маленьких лужиц. Некоторые уже стекают в ручей и, похоже, попадают в небольшой пруд. На поверхности последнего в некоторых местах есть масляные пятна.

Подробнее читайте в нашей статье здесь.