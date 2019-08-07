Тульская область участвует в голосовании за лучшее туристическое направление

Фото из архива Myslo.

Журнал National Geographic Traveler начал голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Тульская область участвует в номинации «Российский экскурсионный отдых».

Онлайн-голосование пройдет c 29 июня по 12 октября 2019 года. Проголосовать за наш регион можно здесь.

Голосование проводится для выявления лучших туристических маршрутов среди самых популярных видов отдыха, а также лучших авиакомпаний, отелей, круизов, передач о путешествиях.