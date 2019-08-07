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Тульская область участвует в голосовании за лучшее туристическое направление
Фото из архива Myslo.

Тульская область участвует в голосовании за лучшее туристическое направление

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Журнал National Geographic Traveler начал голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Тульская область участвует в номинации «Российский экскурсионный отдых».

Онлайн-голосование пройдет c 29 июня по 12 октября 2019 года. Проголосовать за наш регион можно здесь.

Голосование проводится для выявления лучших туристических маршрутов среди самых популярных видов отдыха, а также лучших авиакомпаний, отелей, круизов, передач о путешествиях.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 0
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