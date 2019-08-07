Жители Зеленстроя в Туле требуют новую объездную дорогу

5 августа 2019 г. Тула. Вид сверху на Зеленстрой-1 и поселок 12 лет Октября как доказательство отсутствия транспортной схемы в этом районе – ни тротуаров, ни дорог. Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Активисты из микрорайонов Зеленстрой-1, 2 и поселка 12 лет Октября объединились для решения транспортной проблемы: создали рабочую группу.

Вместе с экспертами по транспортной логистике активисты стараются найти решение транспортной проблемы южной части города.

Транспортная проблема южной части Тулы существует уже лет десять. А в связи с комплексной застройкой новых микрорайонов Зеленстрой-2 она стала катастрофой. На публичных слушаниях граждане неоднократно указывали властям на необходимость решения транспортной проблемы. Вместо этого мэрия и администрация Тулы дали разрешение построить торговые центры на месте возможного дублера проспекта Ленина по четной стороне. И теперь муниципальная улица Конструктора Грязева упирается в частную территорию. Предусмотренные генпланом города дороги, в том числе соединяющие пр. Ленина, Калужское шоссе и улицу Оружейную, так и остались в планах.

На нерешенную транспортную ситуацию Зеленстроя туляки неоднократно жаловались губернатору. Например, в феврале 2017 года на оперативном совещании у губернатора обсуждали коллективное обращение жителей микрорайона. Тогда Алексей Дюмин точно поставил диагноз ситуации и потребовал создать рабочую группу, чтобы найти решение проблемы:

Алексей Дюмин - Есть нормативные требования для транспортной логистики района. Подключите к работе министерство имущественных и земельных отношений, министерство транспорта и дорожного хозяйства, УМВД, ГИБДД. Вопрос с логистикой в этом микрорайоне нужно решать комплексно. И главное, чтобы было комфортно для жителей. А там даже нет пешеходных дорожек. Мне кажется, что о транспортной логистике в этом районе думали в последнюю очередь!

На Зеленстрое сейчас живет почти 10 тысяч человек — если считать, что новостройки заселены в среднем на 50%. Построены новый детский садик и школа, куда водят и привозят детей не только из окрестных домов. Каждое утро и вечер Зеленстрой стоит в пробке. А жители новостроек не могут выехать из своих дворов — потому что просто нет дорог!

С 2017 года жители высоток ЖК «Зеленстрой-2» просят установить хотя бы светофор на пересечении пр. Ленина и улицы Грязева. Ждут два года — городская администрация после нагоняя губернатора обещала установить его к 31 августа.

Жители многоэтажек с Калужского шоссе, пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова просят установить знак «Жилая зона» в Соловьином проезде, по которому водят детей в новую школу. На такой территории пешеход имеет преимущество абсолютно перед любым транспортным средством и может ходить как по тротуарам, так и по самой дороге, по которой, кстати, запрещено сквозное движение. В результате комиссионного обследования территории прокуратура пришла к выводу о необходимости установки знаков. Но администрация города проигнорировала рекомендации прокуратуры и просьбы жителей. Более того, управление транспорта в лице Алексея Крыгина собирается сделать этот тупик… дорогой для автотранспорта!



Весна 2019 г. Тула. Соловьиный проезд. Когда дети идут в школу, места для сквозного проезда машин просто нет. И тротуар вместо прекрасных сосен ситуацию не спасет.

Жители поселка 12 лет Октября, где и проходит Соловьиный проезд, просили не превращать этот тупик в проезжую дорогу, потому что под плитками покрытия проходят коммуникации. Владельцев коттеджей вообще слушать не стали. А они с удивлением обнаружили, что уже разыгран муниципальный контракт на ремонт тротуара по Соловьиному проезду (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ ЦО № 58) в муниципальном образовании г. Тула». За 842 тысячи рублей власти отремонтируют тротуар и бортовой камень, которых нет, а заодно снесут 24 прекрасные сосны — они мешают благоустройству!

Изменения в транспортную схему района Зеленстрой Тулы: что предлагают власти и хотят туляки

Активисты поселка, многоэтажек Зеленстроя-1, 2 и Калужского шоссе написали в связи с этим письма губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Президенту России Владимиру Путину — с просьбой остановить необоснованное и нецелевое использование бюджетных средств и содействовать в организации публичных процедур для учета мнений жителей.



Активисты собирают подписи.

В июне этого года Алексей Дюмин отметил, что установка светофора — это полумера, проблему нужно решать основательно. Губернатор поручил председателю правительства Валерию Шерину вникнуть во все детали проблемы и составить дорожную карту с конкретными сроками и источниками финансирования.

Валерий Шерин вникнул и дал в свою очередь поручения администрации Тулы — проработать вопросы:

расширения части автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» на участке от ТЦ «Южный» до пересечения с автодорогой федерального значения М2 «Крым»;

переноса троллейбусного кольца ст. Южная дальше по Щекинскому шоссе;

при участии сотрудников ТулГУ комплексно проработать организацию дорожного движения около микрорайона Зеленстрой-2,

строительства дороги, соединяющей Калужское шоссе и ул. Оружейную;

строительства дороги, соединяющей ул. Г. Маргелова и ул. Рязанскую.

30 июля активисты района Зеленстрой встретились с Игорем Агуреевым, профессором ТулГУ, зав­кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Игорь Агуреев - Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы обратилось в университет с прось­бой выполнить расчеты транспортных потоков в микрорайонах Зеленстрой-1, 2 и на прилегающих к ним территориях. Перед нами стоят задачи: измерить текущие транспортные потоки на магистральных улицах, проанализировать возможность установки светофора на пересечении ул. Конструктора Грязева и пр. Ленина, выезда с ул. Ген. Маргелова на Калужское шоссе. А также оценить возможность продолжения дублера проспекта Ленина по нечетной стороне до пересечения с ул. Ген. Маргелова, то есть вместо Т-образного перекрестка сделать переезд через проспект на дублер.

По словам Игоря Агуреева, экспертам и без расчетов понятно, что

эффективность предлагаемых мер для разгрузки проспекта Ленина близка к нулю.

Но для принятия верного управленческого решения расчеты нужно выполнить.

- Если у жителей есть альтернативные предложения по организации транспортной инфраструктуры, мы готовы также проанализировать их в отчете для городской администрации, — сказал Игорь Агуреев. — При застройке этого района была нарушена последовательность градостроительных действий. Сначала проводят транспорт­ные и инженерные изыскания, затем строят транспортные магистрали и только после этого возводят жилые дома. На Зеленстрое сначала возвели жилые дома, а теперь ищут способы проложить между ними дороги.

Сергей Сорокин, председатель ТОС «Поселок 12 лет Октября»:

Сергей Сорокин - Нужна обводная дорога вокруг района, соединяющая ул. Ген. Маргелова и ул. Конструктора Грязева и проходящая между Платоновским парком и жилыми домами. Есть предложение об организации реверсивного движения по проспекту Ленина, ведь он стоит утром в сторону центра, а вечером наоборот.

Еще одно предложение гор­администрации вспомнили активисты — убрать трамвайные пути вплоть до ул. Болдина-Станиславского, а освободившуюся полосу отдать общественному транспорту.

Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области:

Ярослав Муравский - Корректировать транспортные потоки установкой светофоров и переделывать межквартальные проезды в магистральные дороги — ошибка. Нужно признать необходимость строительства обводной дороги. Да, это большие деньги. И для принятия такого решения нужна политическая воля.

Профессор Агуреев предложил помимо выполнения транспортного планирования представить властям документ, в котором отразить эффективное решение проблемы.

Игорь Минаев, житель поселка 12 лет Октября, заслуженный машиностроитель страны:

Игорь Минаев - На обоснованное решение можно требовать финансирование. Интересы десяти тысяч человек, которые оказались запертыми в своем районе, того стоят. И, уверяю, деньги найдутся.

Профессор Игорь Агуреев предложил всем заинтересованным гражданам высказать свои соображения по транспортной схеме Зеленстроя.

Myslo готов выступить площадкой для сбора этих предложений. Их можно прислать на e-mail: news@myslo.ru с пометкой ЗЕЛЕНСТРОЙ.