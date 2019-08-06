Экологическая бомба в Туле: из зарытой в земле ёмкости сочится мазут

Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова

По одной из версий, в земле может находиться цистерна, в которую некогда сливали отходы с одного из предприятий Пролетарского округа.

В Myslo обратились жители Комарок – поселка в Пролетарском округе Тулы. Они опасаются, что здесь может произойти экологическая катастрофа. Дело в том, что рядом с новой канализационной насосной станцией (КНС) из-под земли выходит на поверхность что-то очень похожее на мазут.

На момент нашего приезда на место диаметр лужи неф­тепродуктов составлял около 3-4 метров, а глубина до 20 см. Кроме того, рядом с ней несколько маленьких лужиц. Некоторые уже стекают в ручей и, похоже, попадают в небольшой пруд. На поверхности последнего в некоторых местах есть масляные пятна.

Пока дохлой рыбы или другой живности в пруду не видно. А вот у лужи нефтепродуктов есть первая жертва – птичка, которую затянуло в черную маслянистую жижу. Жуткая смерть маленького, беззащитного перед людской безалаберностью существа.

По словам жителя Комарок Алексея Щербатых, в жару от нефтепродуктов идут испарения и территорию в районе ул. Комарской накрывает тяжелым химическим запахом. До жилых домов не далее сотни метров.

Алексей Щербатых – Говорят, что лет 30 назад сюда сливал отходы какой-то завод. Недавно мазут прикапывали землей с помощью трактора – видите, следы техники еще свежие. Но лужа появилась снова.

По имеющейся в распоряжении Myslo информации, о нефтепродуктах стало известно около месяца назад, когда представители администрации г. Тулы, Пролетарского округа и МУ «УКС г. Тулы» приехали в Комарки принимать КНС. Подрядчик сообщил заместителю главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роману Мурзину о возникшей проблеме и получил от него нагоняй. Роман Львович спрашивал, на каком основании для постройки выделялся именно этот участок, и велел разобраться, можно ли было возводить тут КНС вообще.

Кроме того, возникли опасения, что нефтепродукты попадут в колодец КНС. Эту неприятность «решили» очень просто – банально подняли кольцо повыше над землей. Складывается впечатление, что вместо устранения последствий проблему решили просто спрятать.

Но поработать все-таки придется.

По одной из версий, в этом месте может находиться емкость, в которую некогда сливали отходы с одного из предприятий Пролетарского округа.

Предполагаемый объем зарытого в землю бака – около 60 тонн, что примерно равняется железнодорожной цистерне. Повреждения ёмкость могла получить во время работ по постройке канализационной насосной станции.

Теперь содержимое бака лезет наружу.

По информации нашего источника, чиновники не хотят брать на себя ответственность за случившееся и сильно опасаются, что история с происшествием получит огласку и общественный резонанс. Решение почему-то хотят повесить на Пролетарский округ, который вряд ли обладает силами и средствами для ликвидации экологической бомбы, пролежавшей в земле, возможно, несколько десятилетий.

Редакция Myslo передала информацию о разливе нефтепродуктов в прокуратуру Тульской области. В ведомстве пообещали проверить изложенные в статье факты.

Myslo оперативно запросил комментарий у администрации Тулы.