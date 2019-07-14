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В Тульской области за полгода смертность превысила рождаемость в 2,2 раза
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за полгода смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

Таковы официальные данные.

В Тульской области за полгода родилось 5604 ребенка. Такие данные приводит региональный комитет по делам ЗАГС.

Вместе с этим, согласно официальной статистике, за указанный период число умерших людей в нашем регионе составило 11871.

Кроме того, с января по июнь 2019 года в Тульской области 3446 человек официально зарегистрировали брак, развелись практически столько же — 3044 человек.

Также отмечается, что 295 человек сменили имя.

 

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