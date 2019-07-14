Тулячка: Почему дневной стационар психбольницы хотят перенести за город?

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Туляки обеспокоены тем, что дневной стационар ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» с ул. Демидовской собираются перенести за город.

- Почему хотят перевести дневной стационар в поселок Петровский (Маслово)? Это очень неудобно для пациентов! Стационар должен находиться при диспансере и в шаговой доступности для пациентов, т. е. в городе, — пишет Юлия.

Myslo направил запрос в министерство здравоохранения Тульской области. Вот, что нам ответили:

- Действительно, в связи с необходимостью ремонта кровли помещения дневного стационара по адресу: Тула, Демидовская, 50, рассматривался вопрос о переводе подразделения в один из стационаров ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н.П.Каменева» в пос. Петелино или Петровский. При этом предусматривалось, что в случае перевода будет организована доставка пациентов дневного стационара в работающее отделение транспортом учреждения.

На сегодняшний день принято решение о проведении текущего ремонта. Запланированные работы не требуют одновременного закрытия всех помещений дневного стационара, поэтому вопрос перевода снят с повестки дня.