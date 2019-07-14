В тульский «Арсенал» может перейти игрок французского «Ланса»

Полузащитник французского «Ланса» Эль-Хаджи Ба близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает издание Russian Football News.

Отметим, что 26-летний француз на правах свободного агента перешел в «Ланс» из «Сошо» в июле 2018 года. Игрок провел 31 матч за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Также хавбек выступал за «Бастию», «Чарльтон» и «Сандерленд».

Кстати, действующий контракт полузащитника действует до лета 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 800 тысяч евро.