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В тульский «Арсенал» может перейти игрок французского «Ланса»

В тульский «Арсенал» может перейти игрок французского «Ланса»

Речь идет о футболисте Эль-Хаджи Ба.

Полузащитник французского «Ланса» Эль-Хаджи Ба близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает издание Russian Football News.
 
Отметим, что 26-летний француз на правах свободного агента перешел в «Ланс» из «Сошо» в июле 2018 года. Игрок провел 31 матч за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
 
Также хавбек выступал за «Бастию», «Чарльтон» и «Сандерленд».
 
Кстати, действующий контракт полузащитника действует до лета 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 800 тысяч евро.
Сюжет: Арсенал
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