Как хотят благоустроить бывшую «аллею фонтанов» на пр. Ленина: тулякам показали проекты

Участок четной стороны проспекта Ленина от улицы Первомайской до улицы Жаворонкова в народе называют «аллеей фонтанов» уже 10 лет.

В далеком 2009-м по инициативе мэра Тулы Владимира Могильникова фирма «Автор» сделала на этом участке несколько фонтанов и зон отдыха. Из бюджета на эту забаву израсходовали 250 млн руб.

Аллею фонтанов с помпой презентовали к очередному Дню города. А через три года оказалось, что фонтаны не работают. А если и работают, то опасны для жизни — погружные насосы не имели должной защиты. Водопроводные трубы без защиты в земле сгнили, а сами чаши фонтанов развалились.

За 38 млн руб. в 2016 году эти фонтаны превратили в клумбы. А некоторые, например у детской библиотеки, просто убрали.

Весной 2019 года глава администрации Тулы Евгений Авилов, запуская очередное рейтинговое голосование за проекты благоустройства, заявил, что у него «чешутся руки» привести в порядок эту аллею.

Согласно итогам рейтингового голосования, аллея фонтанов должна быть благоустроена в 2020 году. Администрация объявила конкурс на лучший проект благоустройства этого общественного пространства по трем номинациям — ландшафтное озеленение, объект для отдыха и арт-объект. Итоги конкурса обещали подвести 20 июня.

19 июня концепции благоустройства предложили «общественно обсудить».

Концепций оказалось всего две, хотя первоначально на участие в конкурсе подали заявки 10 дизайн-студий и архитекторов.

Отметим сразу, что это были, как пояснили позже сами архитекторы в приватной беседе, концептуальные эскизные предложения по техзаданию администрации — зонировать пространство.

Разработчики не углублялись в озеленение территории, не создавали рабочий проект, для разработки которого нужны точные данные по озеленению территории, пешеходной активности, количеству транспорта, проезжающему по проспекту и многое другое.

Короче, общественности представили очередные красивые картинки, не имеющие к реальной жизни никакого отношения.

Как говорил Александр Водяник, помощник секретаря Общественной палаты РФ, эксперт в области построения градо-экологического и водно-зеленого каркаса городов, в вопросе — что лучше, а что хуже в городской среде — граждане рассказывают о своих ощущениях. А для правового обсуждения нужны конкретные исчисляемые показатели комфорта и благоустройства городской среды.

Есть всего четыре основных показателя окружающей среды — температура, влажность, солнечная инсоляция и аэрация. Именно они определяют в конечном счете здоровье людей, проживающих в этой среде.

И именно этих целевых показателей в ТЗ администрации не было.

Поэтому гордость Владислава Галкина по поводу того, что наконец-то разработку проектов благоустройства поручили профессионалам, преждевременна.

Но вернемся к проектам. Вернее, концептам.

Первый представила ведущий архитектор дизайн-бюро «Проспект» Анастасия Егорова:

– Мы предлагаем объединить данную часть проспекта Ленина с уже благоустроенными территориями и придать ей уникальность, создав зоны отдыха для детей, зоны отдыха для взрослых, универсальные зоны и зоны общественного питания.

У детской библиотеки и на пересечении проспекта с улицей Жаворонкова дизайнеры «Проспекта» предложили организовать детские площадки и игровые зоны.

На протяжении всего участка предлагается установить лавочки и обустроить веранды для общепита.

Пешеходную дорожку планируется разделить между пешеходами и велосипедистами, а по всей аллее расположить малые архитектурные формы.

Что касается озеленения, то сокращать его не будут, но и увеличивать тоже не планируется.

А цветники, которые раньше были фонтанами, будут переформатированы.

На лицах публики, особенно жителей домов, вдоль которых предполагается благоустройство, читалось недоумение — где всё это богатство будет размещаться? Детские горки, качели, кафе, велопарковки… Что будет с цветниками? Деревьями?

Как пояснили позже авторы концептов, ландшафтное проектирование этой территории — отдельная номинация в конкурсе, но в ней никто не участвовал. То ли ландшафтных дизайнеров в Туле нет, то ли так было сформировано задание конкурса, что участвовать в нем никто не захотел. Сами архитекторы признались — в Туле, как и, наверное, любом городе страны, острая нехватка зелени. И если бы задача была поставлена правильно, они бы подумали и над озеленением территории.

У зама главы администрации Тулы Владислава Галкина замечания были практического характера — при дальнейшей работе над проектом надо учесть удобство уборки территории и ухода за зелеными насаждениями.

– Все архитектурные объекты на этом пространстве должны быть антивандальными: рядом стадион, болельщики, — уточнил замглавы. — Что касается размещения здесь детских объектов, то у нас уже есть похожий опыт — качели и лавочки напротив бывшего ресторана «Дружба» (он же «Аквинокс», ныне свадебный салон). На мой взгляд, спорное решение.

Александр Рем, депутат Тульской областной Думы, добавил пару замечаний:

– Замечательно, что в проектах благоустройства учитывается мировой тренд — город для пешеходов и велосипедистов. Но, на мой взгляд, велодорожка не должна заканчиваться на перекрестке проспекта Ленина и улиц Первомайской или Жаворонкова. Она должна вести в парк или на стадион. Что касается размещения детских игровых элементов, то им все-таки место в скверах, парках или во дворах.

Мнение жителей города высказала председатель ТОС «Восход» Советского округа Тулы Нина Ивановна Бабкина:

– Надо больше зелени! Раньше вдоль проезжей части была живая изгородь из кустарника — она защищала пешеходов от пыли и выхлопных газов. Надо вернуть городу кустарники. Их можно фигурно стричь — будет красиво. А вот детские площадки тут не нужны — зона транзитная, совсем не место для детских игр.

Кстати, о ценности кустарника для городского озеленения и создания комфортной среды говорили известные российские эксперты год назад, когда в Туле проходил форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ.

Если озеленение территории, расположенной у оживленной дороги, выполнено исключительно деревьями и напрочь отсутствует уровень кустарника, то ни о какой комфортной среде говорить не приходится.

На уровне роста человека мы получаем полный визуальный и шумовой контакт с транспортом, пыль, выхлопы, то есть все негативные факторы.

И даже больше: ведь под кронами деревьев иные воздушные потоки, чем на открытом пространстве. По всем классическим канонам на таких территориях первым делом нужно высадить буферную зону из плотных высоких кустарников, чтобы защитить внутреннюю часть объекта от негативных внешних воздействий.

Впрочем, по словам Владислава Галкина, для этого общественного пространства будет отдельно разработан дендроплан. Сроки и авторов, разумеется, он не назвал.

Вторую концепцию — мультифункционального общественного пространства с фонтаном — представила Тамара Романенкова:

– В основе лежит принцип эффективного использования пространства, то есть создание среды для приятного времяпрепровождения разных категорий граждан. На нашем новом пространстве можно гулять с детьми, играть в настольный теннис, заниматься спортом. Мы продумали и пути движения пешеходов, сохранили все проезды к домам, предусмотрели свободные площадки для организации выставок, ярмарок и публичных выступлений.

Извилистая тропа для пешеходов напрягла представителей власти — убирать-то ее сложнее, чем прямолинейный тротуар.

К тому же Владислав Галкин вспомнил об изменениях Правил благоустройства в части фасадов и вывесок:

– Одновременно с благоустройством этого пространства нужно ремонтировать фасады домов, продумать концепции рекламных вывесок. Нужно также подумать и о подсветке домов.

С экспертным мнением выступил Денис Гальперин, замначальника управления градостроительства и архитектуры:

– Интересное решение в проектах — сад камней, площадка для мастер-классов, место для зарядки электросамокатов, зонирование, велодорожки. Лишнее — фонтаны, скамьи на подвесах, детское оборудование и дополнительные парковки. Представленные проекты более подходят к камерным пространствам, например скверам. А эта зона — транзитная, у нее другое назначение. К тому же в проектах много ажурных объектов, которые не выдержат суровое испытание зимой.

Владислав Галкин предложил организовать голосование за эти две концепции благоустройства на сайте администрации. Ориентировочно, оно стартует 21 июня и продлится две недели.

Правда, как заметили после обсуждения жители, надо бы сначала доработать проекты по замечаниям экспертов и туляков, а уж потом выставлять их на голосование.