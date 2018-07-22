Столичные эксперты-экологи раскритиковали озеленение Тулы

Фото сделано в 2017 году. Некоторых из этих деревьев уже нет

По их мнению, если липы доросли до проводов, то надо убирать провода, а не уродовать деревья

Два дня, 18 и 19 июля 2018 года, в Туле проходил форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Тема форума - «Природа и общество: как достичь гармонии».

Одной из главных площадок форума была проектная сессия «Городское озеленение: гармония красоты и пользы». Ее модератором выступил Александр Водяник, помощник секретаря Общественной палаты РФ, эксперт в области построения градо-экологического и водно-зеленого каркаса городов. По его мнению, в вопросах озеленения города важно не количество, а качество, строгий расчет и долгосрочное планирование.

- Я против «субботних» посадок и массового озеленения. Если мы хотим создать здоровую обстановку в городе, не обязательно сажать миллион деревьев. Их может быть в 100 раз меньше, но они должны быть посажены в нужном месте и нужной породы. В Туле, я заметил, любят липы. Это красивое дерево, которое любит простор.

Но кто сказал, что надо обрезать липу, если она упирается ветвями в провода?! Надо провода убирать! Не обрезайте липы, не кромсайте их!

Вообще в городе уместно сажать деревья там, где они будут безопасно расти и развиваться хотя бы ближайшие 50 лет. Все посадки в городе надо планировать, потому что потом их надо содержать, а это гораздо дороже, чем просто посадить, - заявил эксперт.

По словам Александра Водяника, во всем мире при формировании зеленого каркаса городов применяют математическую модель проектирования и планирования. Более 4 тысяч городов занимаются городским функциональным озеленением, используя универсальную программу ENVI-MET. Кстати, ее можно скачать в интернете и использовать для исследовательских или учебных целей за 1800 евро в год. Программа позволяет сформировать зеленую инфраструктуру города на основе первичной информации о населенных пунктах, полученной с помощью спутников.

В России, по данным Минстроя РФ, тоже среди стратегических программ - развитие зеленого каркаса городов. Но пока эта программа реализуется в Москве, Ростове, Екатеринбурге и других 15 крупных промышленных центров.

- В вопросе - что лучше, а что хуже в городской среде - граждане рассказывают о своих ощущениях, а для правового обсуждения нужны конкретные исчисляемые показатели комфорта и благоустройства городской среды, - говорит Александр Водяник. - Есть всего четыре основных показателя окружающей среды – температура, влажность, солнечная инсоляция и аэрация. Именно они определяют, в конечном счете, здоровье людей, проживающих в этой среде. Сейчас по всей стране идет реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В идеале все проекты программы ФГКС должны быть направлены на улучшение здоровья граждан.

По словам эксперта, минфин РФ обнаружил, что реализация проекта ФГКС пока непрозрачна.

- Миллиарды рублей направлены на благоустройство, а какой результат? Обычный ответ - «Мы сделали красиво», но это же субъективное мнение! – говорит эксперт. - У нас сейчас комфортная среда воспринимается как хорошая статья для осваивания бюджетных средств. Поставили скамейку, посадили дерево – вот и благоустроили среду. А между тем с помощью озеленения территорий есть варианты снять проблему загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС. Что очень актуально для Тульской области!

Ирина Шмелева, психолог, доцент Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, привела конкретные примеры благоустройства, которые не повышают комфортности среды:

- Если озеленение сквера, расположенного у оживленной дороги, выполнено исключительно гладкоствольными деревьями и напрочь отсутствует уровень кустарника, то ни о какой комфортной среде говорить не приходится. На уровне роста человека мы получаем полный визуальный и шумовой контакт с транспортом, пыль, выхлопы. То есть все негативные факторы. И даже больше, ведь под кронами деревьев иные воздушные потоки, чем на открытом пространстве. По всем классическим канонам на таких территориях первым делом нужно высадить буферную зону из плотных высоких кустарников, чтобы защитить внутреннюю часть объекта от негативных внешних воздействий. К сожалению, в городах мы это видим все реже и реже. Почему-то городские озеленители не используют кустарник.

Действительно, в тульских проектах благоустройства общественных пространств – сквера ТНИТИ и на пр. Ленина у главного корпуса ТулГУ – кустарника нет, хотя рядом проходят очень оживленные трассы.

Александр Водяник напомнил, что в градостроительных СНиПах все показатели давным-давно прописаны и как раз обозначены как критерии оценки комфортной городской среды. Но их не применяют для оценки проектов ФГКС. Почему? Да потому что надо читать и считать! Надо снимать данные, анализировать их, работать с большими данными.

Первыми в стране просчитали математическую модель зеленого каркаса города в Краснодаре. Оказалось, что в этом южном городе совсем нехорошо с зелеными насаждениями, вернее, плохо – 1,6 кв метров зелени на человека при общероссийской норме в 26 кв м на человека. Для справки, в Туле тоже норма не выполнена – у нас всего 6,6 кв метров зелени на человека. А эксперты КБ «Стрелка» большинству населенных пунктов Тульской области поставили «неуд» за уровень комфорта городской среды.

Елена Шувалова, член Стратегического совета города Краснодар, директор АНО «Центр развития городской среды «Помоги Городу» рассказала, как студенты, используя лазерные приборы собственной разработки, обследовали все деревья и кустарники в городе.

- На основе этих данных студенты вместе со своим руководителем разработали зеленый каркас для Краснодара. Они разработали также методику мобильного лазерного сканирования зеленых насаждений. Результат – у нашего местного МУПа по озеленению есть электронная карта города, где учтено буквально всё! А еще мы привлекаем горожан к созданию парков и скверов. Приглашаем не просто посадить деревья и кустарники, а регулярно ухаживать за ними. Мы заложили два народных парка на средства и силами горожан.

К сожалению, на сессии не было представителей тульских вузов, чтобы обменяться опытом и мнениями по этому вопросу.

Александр Жученко, академик РАН, директор научного центра «ЭкоВИЛАР», председатель правления фонда им. А.Т. Болотова, призвал туляков использовать опыт нашего земляка Андрея Болотова:

- Вам надо развивать местные усадьбы. Они могут стать культурными центрами. На вашей земле родились великие люди – Василий Поленов и Андрей Болотов. Сам Бог велел Туле быть впереди планеты всей в области озеленения.

Эксперт привел интересные данные. Например, знаете ли вы, что каждый автомобиль на 1000 км пробега сжигает годовую норму кислорода одного человека! Помимо этого в наших городах есть ухудшающие экологию погодные условия: короткое лето и долгая зима. Снег задерживает загрязнение, низкие температуры его консервируют.

Обычно спрашивают – сколько должно быть деревьев на одного жителя? Но правильнее говорить о листовой поверхности, потому что всего 1% листа выделяет воду, кислород, фитонциды, ароматические вещества и проч.

Уже научно доказано, что быстро растущие растения дают больше кислорода, чем леса. Тростник на площади 1 га дает столько же кислорода, сколько 30 га леса. К деревьям это тоже относится. Ива и липа дают больше кислорода, чем береза или яблоня. А знаете ли вы, что и пшеница при урожайности в 40 ц/га дает 13 т кислорода?

Для городских газонов отлично подходит… мох! Он поглощает дым и пыль.

Эксперт наглядно показал, что у нас есть только два пути развития городов.

По итогам сессии «Городское озеленение: гармония красоты и пользы», эксперты пришли к мнению, что важно представлять, кто разрабатывает и обсуждает идеи, так как в данных вопросах сталкиваются много групп и интересов – горожане, научное сообщество, органы власти, НКО, бизнес. Необходимо увязать все интересы и найти единство, чтобы двигаться в определенную сторону в направлении городского озеленения.