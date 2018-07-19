Алексей Дюмин принял участие в форуме «Сообщество», посвященном проблемам экологии

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В пленарном заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.



Перед началом форума глава региона встретился с жителем Подольска, автором проекта «Чудеса творим мы вместе, чтобы стало интересней!» Виктором Макаровым. Ранее Виктор Макаров написал Алексею Дюмину письмо с просьбой выделить пятитонный камень из Тульской области для создания в микрорайоне «Кузнечики» г. Подольска памятного места, посвященного Героям России и Героям Советского Союза.

«Тульская область поддерживает Вашу инициативу. Для Тулы будет честью присоединиться к этому замечательному проекту», — сказал губернатор.

Приветствуя участников пленарного заседания, Алексей Дюмин отметил, что форум посвящен крайне важной теме, актуальной для всех субъектов РФ, в том числе и для Тульской области.

«В нашем регионе много химических и металлургических предприятий, что положительно влияет на развитие промышленного потенциала, — сказал Губернатор. — И в то же время это оказывает существенную техногенную нагрузку на окружающую среду. Особенно Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Суворовского и Щекинского районов, где сосредоточены основные производства».

Глава региона подчеркнул, что в последние годы наблюдается постоянное снижение выбросов на промышленных объектах Тульской области. Это результат совместной работы власти и промышленников, а также неукоснительного соблюдения предприятиями экологических требований. Реализуются конкретные планы природоохранных мероприятий, в том числе в рамках перехода на современные технологии.

Так, на крупном металлургическом заводе «Тулачермет» построены новые системы очистки выбросов, отремонтировано природоохранное оборудование. На предприятии по производству цемента (поселок Новогуровский), входящем в один из крупнейших мировых холдингов «Хайдельберг Цемент», полностью проведена замена фильтров. Это позволило значительно снизить выбросы пыли. Для предприятий химической, оборонной и пищевой промышленности обеспечение требований в области охраны окружающей среды стало одним из приоритетных направлений деятельности.



Алексей Дюмин отметил, что для улучшения экологической ситуации недостаточно сделать промышленность более «чистой». Не менее важно уделять внимание ликвидации уже накопленного вреда. В 90-х годах в регионе закрылось фармацевтическое производство, отходы которого содержали ртуть и не были вовремя утилизированы. В течение десятилетий они представляли серьезную угрозу для жителей и окружающей среды. В прошлом году эта проблема решена окончательно.



По словам губернатора, в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» на утилизацию было направлено 370 тонн ртутьсодержащих отходов. В 2017 году ликвидировано пять крупных несанкционированных свалок. В планах — ликвидация еще пяти, две из которых имеют общую площадь 11 гектаров. В целом к 2021 году будет ликвидировано 30 крупных несанкционированных свалок.



Кроме того, регион активно участвует в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка».

«По результатам мониторинга в прошлом году в Тульской области было ликвидировано больше половины свалок, отмеченных на интерактивной карте. Сегодня этот показатель составляет уже более 65%", — отметил губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что еще одна задача, которая сегодня решается, — это сохранение и восстановление лесных массивов. В каждом крупном городе есть свои скверы и парки. У них может быть разный юридический статус — от особо ценных природных объектов до рекреационных зон. Введение в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» понятия «лесопарковый зеленый пояс» расширило возможности по охране таких территорий на законодательном уровне. Сейчас в Тульской области при активном участии ОНФ и Общественной палаты региона создается «зеленый щит». Решением Тульской областной Думы более двух тысяч гектаров вокруг Тулы отнесены к лесопарковому «зеленому поясу».



Глава региона подчеркнул важность того, что жители области активно участвуют в экологических акциях — таких как «Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес!», «Кислород — городам!». Благодаря этому за прошлый год удалось высадить более 150 тысяч деревьев. Работа велась не только в населенных пунктах, но и на землях лесного фонда. В целом было высажено около миллиона молодых деревьев.



В регионе развивается система особо охраняемых природных территорий. В 2017 году на территории Большой Тулы образован государственный природный заказник регионального значения. Под охрану взят уникальный природный комплекс, где растут редкие виды растений и обитают редкие животные. Ведется работа по созданию национального парка «Тульские засеки».

«Вопросы охраны окружающей среды и природопользования находятся в зоне особого внимания правительства Тульской области. Мы тесно сотрудничаем с Общественной палатой, Общероссийским народным фронтом, другими общественными организациями. Успешно работают профильные общественные советы», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Участники форума обсудили наиболее актуальные вопросы экологии.



Мероприятие завершится 19 июля.