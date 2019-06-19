Жители ясногорской деревни: «Москвич уничтожает наш пруд!»

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Жители деревни Бураково Ясногорского района распространили в соцсетях информацию об экологическом бедствии, которое происходит у них на глазах.

– В Ясногорском районе, в д. Бураково, спускают пруд — озеро огромных масштабов. Администрация бездействует… Землю под прудом купил москвич и спускает водоем, чтобы распоряжаться своей землей, — пишут жители.

Местные отмечают, что в прошлом году была похожая ситуация, которая немного разрешилась после публикации о ней в СМИ.

Действительно, Myslo писал об этой проблеме почти год назад, в августе 2018 года. Тогда жители Бураково с ужасом обнаружили, что вода в пруду стала зеленой, а на поверхности появилось много дохлой рыбы. Как выяснилось, она погибла из-за недостатка кислорода. Этому поспособствовали жара и низкий уровень воды.

Власти выяснили, что экологическое бедствие произошло из-за самоуправства предпринимателя, который странным образом оказался собственником земли, на которой располагается пруд.

Почему ситуация неоднозначная? Водный объект находится в федеральной собственности, а земля под ним — в частных руках. Землю под прудом (в 345 га) бизнесмен приобрел в 2012 году, вместе с ней прикупил еще и дамбу.

Оформлена эта недвижимость на ООО «Рыбхоз «Лесное». Предприниматель самовольно построил на берегу насосную станцию, а весной 2018 года решил спустить пруд, оставив лишь небольшой водоем, открыл шлюзы на дамбе и начал сливать воду. Самоуправство остановили местные жители. Подробнее об этой истории читайте в нашей статье здесь.

Почему же пруд снова обмелел и погибла рыба? За комментарием Myslo обратился к начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации МО Ясногорский район Андрею Моисееву. Выяснилось, что война между властями и бизнесменом идет давно.

Андрей Моисеев – После прохождения паводка предприниматель продолжил сброс воды, чем вызвал общественный резонанс, поскольку под угрозой была судьба пруда. Администрация написала предпринимателю письмо об обеспечении безопасности гидротехнического сооружения. Однако тот проигнорировал все замечания и возражения и продолжил спускать пруд. В апреле и июне мы обращались в разные надзорные органы, те проводили свои мероприятия. В частности, приезжали сотрудники Ростехнадзора, прокуратура. Были выявлены многочисленные нарушения в эксплуатации гидротехнического сооружения. По результатам рейда было возбуждено административное дело по ст. 9.2 КоАП РФ.

По словам Андрея Моисеева, за предпринимателем числятся множественные нарушения. Так, в период паводка он не обеспечил крепления стройматериалов, которые находились на территории гидротехнического сооружения. В итоге их смыло в речку Осетр, которая находится ниже плотины, тем самым загрязнив русло. За свои действия бизнесмен получил штраф в 4000 рублей.

Андрей Анатольевич поясняет: администрация борется с самоуправством предпринимателя всеми доступными способами.

– В 2018 году районная прокуратура подала иск об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и прекращения права собственности. 1 февраля 2019 суд удовлетворил иск прокурора, однако владелец обжаловал решение. Сейчас апелляция рассматривается в Тульском областном суде, — говорит Андрей Моисеев.

Кроме того, прокуратура подала иск о понуждении собственника к обеспечению безопасности на гидротехническом сооружении.

Чем в итоге завершится противостояние властей, местных жителей и бизнесмена, суд решит в скором времени.

Myslo следит за развитием ситуации.