Лицо города: в Туле появились стильные вывески
Согласно поправкам в Правила благоустройства, в городе-герое не должно быть кричащих аляповатых вывесок и рекламы. Как идет процесс очищения города?
В августе прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин, инспектируя работы на тульской набережной и в музейном квартале, поручил Евгению Авилову, главе администрации Тулы, освободить исторические и центральные улицы от аляповатых вывесок и рекламы, которые портят внешний вид города.
Тула, ул. Советская, 27 в 2018 году.
В сентябре 2018 года Тульская гордума приняла изменения в Правила благоустройства в части внешнего вида фасадов зданий и вывесок в городе. Изменения были предложены Управлением по административно-техническому надзору и сведены в Приложение № 13 «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула».
Раньше любой предприниматель или владелец торговых площадей мог повесить любую вывеску, какая ему нравится. И нередко симпатичные здания были увешаны вывесками, как новогодняя елка игрушками.
Согласно принятым поправкам, город разделен на три зоны: зона строгой регламентации, общей регламентации и нерегламентируемая зона. И для каждой зоны прописали требования к фасадам, виду вывесок и их размещению на здании.
Тула, пр. Ленина, 80-а — вид здания сейчас.
А вот так оно выглядело в 2018 году.
Самые жесткие требования — для первой зоны, куда входит весь исторический центр Тулы и центральные улицы:
- пр. Ленина (от начала до ул. Первомайской),
- Красноармейский проспект (от начала до ул. Лейтейзена),
- ул. Советская,
- пер. Черниковский,
- пер. Благовещенский,
- ул. Металлистов,
- ул. Союзная,
- Союзный пер.,
- ул. Благовещенская,
- Денисовский пер.,
- пл. Ленина,
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской),
- ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- пл. Победы,
- пл. Восстания,
- пл. Московского вокзала,
- ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса),
- ул. Менделеевская,
- ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- ул. Пролетарская (от начала до ул. Чапаева),
- ул. Октябрьская (от начала до ул. М. Горького).
Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы:
Алина Кабирова
– В зоне строгой регламентации можно размещать на фасадах зданий вывески только двух типов — объемные буквы без подложки и панель-кронштейны, а также таблички о режиме работы размером 60×40 см. Максимальный размер вывески — не более 70% длины фасада здания, а сами буквы — не более 5 м. Для всех зон действует принцип: один вход — одна вывеска.
Во всех зонах введен запрет на размещение вывесок выше 2-го этажа, на лоджиях и балконах, а также закрывающие оконные, дверные проемы, мемориальные таблички и аншлаги.
Тула, пр. Ленина, 18 — вид здания сейчас.
Таким оно было в 2018 году.
Начиная с января 2019 года инспекторы АТИ проводили рейды по центру города и магистральным улицам, выносили предпринимателям и собственникам торговых зданий предписания с требованиями привести вывески в соответствие с Правилами до 1 мая 2019 года.
После 1 мая требования Правил благоустройства обязательны для исполнения для всех без исключения, иначе нарушителей оштрафуют: юридических лиц — на 100−300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей, которые приравнены к должностным лицам, — на 10-20 тысяч рублей.
Также собственники зданий обязаны обеспечить соответствие фасада своего здания его паспорту, утвержденному в Управлении по архитектуре и градостроительству Тулы. В паспорте фасада здания прописано, как выглядит фасад, его цветовое решение, оформление окон, вывески и их расположение.
Тула, пр. Ленина, 31— вид здания сейчас.
Так оно выглядело в 2018 году.
На минувшей неделе специалисты УАТН проверяли выполнение Правил благоустройства и соответствие фасадов зданий их паспортам. К сожалению, нарушений пока многовато.
Например, из 197 домов по ул. Октябрьской выявлено 19 нарушителей содержания фасадов. Им направлены требования в срок до 1 июля исправить ситуацию.
Из 96 домов по ул. М. Горького 19 зданий имели нарушения в содержании фасадов. На ул. Болдина из 61 дома с нарушениями в содержании фасадов оказались 4, а на ул. Пушкинской из 20 домов с «неправильным» фасадом был всего один.
На Красноармейском проспекте инспекторы проверили вывески на 34 зданиях: на семи вывески придется заменить, на одном доме уже висит новая вывеска, еще по шести адресам ведутся работы.
На Одоевском шоссе из 110 проверенных фасадов с нарушениями оказались 39, по 10 адресам вывески не соответствовали Правилам благоустройства. Нарушителям выдано предписание до 1 августа привести фасады в надлежащий вид.
На ул. Ложевой замены требует 21 вывеска, на ул. Кирова — 10. Еще 12 вывесок не соответствуют Правилам на ул. Новотульской, Гумилевской и Пржевальского.
Из 70 обследованных фасадов по ул. Оборонной выявлено с нарушениями в содержании фасадов — 50.
Из 85 домов по ул. Пирогова выявлено 36 зданий с нарушениями в содержании фасадов, направлены требования на замену вывесок по 22 адресам. Правда, не все предприниматели охотно выполняют предписания. Например, по ул. Пирогова по 17 адресам администрация готовит материалы для обращения в суд.
По ул. Советской из 95 выявлено 68 нарушений в содержании вывесок. Но к моменту подписания номера в печать на 44 объектах собственники уже вели работы. А по 27 адресам предписания оказались выполнены.
Из 102 обследованных зданий по проспекту Ленина выявлено 54 нарушения оформления вывесок.
|
Название
улицы
|
Всего
|
Не соот-ветствует
|
Исполнено предпи-саний
|
В работе
|Памят-ники
|Ул. Октябрьская
|
427
|137
|64
|
50
|
19
|Пр. Ленина, пл. Победы
|12
|5
|
1
|1
|-
|Красноармейский пр.
|34
|7
|1
|
6
|-
|Пл. Московского вокзала
|36
|24
|
4
|9
|-
|Одоевское шоссе
|48
|10
|2
|8
|-
|Ул. Пролетарская
|
34
|12
|
6
|
6
|-
|Ул. Ложевая
|46
|21
|3
|18
|-
|Ул. Кирова
|32
|10
|1
|9
|-
|Ул. Новотульская, Гумилевской, Пржевальского
|18
|12
|
5
|7
|-
|Ул. Советская
|
95
|68
|27
|44
|24
|Ул. Союзная
|8
|5
|5
|0
|-
|Пр. Ленина
|102
|54
|48
|33
|21
|Ул. Пирогова
|28
|22
|6
|
5
|-
|Ул. Каминского
|42
|11
|2
|9
|-
|Ул. Ф. Энгельса
|2
|2
|1
|1
|-
|Ул. Оборонная
|25
|18
|2
|16
|-