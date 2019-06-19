Лицо города: в Туле появились стильные вывески

Фото Алексея Пирязева.

Согласно поправкам в Правила благоустройства, в городе-герое не должно быть кричащих аляповатых вывесок и рекламы. Как идет процесс очищения города?

В августе прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин, инспектируя работы на тульской набережной и в музейном квартале, поручил Евгению Авилову, главе администрации Тулы, освободить исторические и центральные улицы от аляповатых вывесок и рекламы, которые портят внешний вид города.



Тула, ул. Советская, 27 в 2018 году.

В сентябре 2018 года Тульская гордума приняла изменения в Правила благоустройства в части внешнего вида фасадов зданий и вывесок в городе. Изменения были предложены Управлением по административно-техническому надзору и сведены в Приложение № 13 «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула».

Раньше любой предприниматель или владелец торговых площадей мог повесить любую вывеску, какая ему нравится. И нередко симпатичные здания были увешаны вывесками, как новогодняя елка игрушками.

Согласно принятым поправкам, город разделен на три зоны: зона строгой регламентации, общей регламентации и нерегламентируемая зона. И для каждой зоны прописали требования к фасадам, виду вывесок и их размещению на здании.



Тула, пр. Ленина, 80-а — вид здания сейчас.



А вот так оно выглядело в 2018 году.

Самые жесткие требования — для первой зоны, куда входит весь исторический центр Тулы и центральные улицы:

пр. Ленина (от начала до ул. Первомайской),

Красноармейский проспект (от начала до ул. Лейтейзена),

ул. Советская,

пер. Черниковский,

пер. Благовещенский,

ул. Металлистов,

ул. Союзная,

Союзный пер.,

ул. Благовещенская,

Денисовский пер.,

пл. Ленина,

ул. Ф. Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской),

ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. Советской),

пл. Победы,

пл. Восстания,

пл. Московского вокзала,

ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса),

ул. Менделеевская,

ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),

ул. Пролетарская (от начала до ул. Чапаева),

ул. Октябрьская (от начала до ул. М. Горького).

Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы:

Алина Кабирова – В зоне строгой регламентации можно размещать на фасадах зданий вывески только двух типов — объемные буквы без подложки и панель-кронштейны, а также таблички о режиме работы размером 60×40 см. Максимальный размер вывески — не более 70% длины фасада здания, а сами буквы — не более 5 м. Для всех зон действует принцип: один вход — одна вывеска.



Во всех зонах введен запрет на размещение вывесок выше 2-го этажа, на лоджиях и балконах, а также закрывающие оконные, дверные проемы, мемориальные таблички и аншлаги.



Тула, пр. Ленина, 18 — вид здания сейчас.



Таким оно было в 2018 году.

Начиная с января 2019 года инспекторы АТИ проводили рейды по центру города и магистральным улицам, выносили предпринимателям и собственникам торговых зданий предписания с требованиями привести вывески в соответствие с Правилами до 1 мая 2019 года.



После 1 мая требования Правил благоустройства обязательны для исполнения для всех без исключения, иначе нарушителей оштрафуют: юридических лиц — на 100−300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей, которые приравнены к должностным лицам, — на 10-20 тысяч рублей.

Также собственники зданий обязаны обеспечить соответствие фасада своего здания его паспорту, утвержденному в Управлении по архитектуре и градостроительству Тулы. В паспорте фасада здания прописано, как выглядит фасад, его цветовое решение, оформление окон, вывески и их расположение.



Тула, пр. Ленина, 31— вид здания сейчас.



Так оно выглядело в 2018 году.

На минувшей неделе специалисты УАТН проверяли выполнение Правил благоустройства и соответствие фасадов зданий их паспортам. К сожалению, нарушений пока многовато.

Например, из 197 домов по ул. Октябрьской выявлено 19 нарушителей содержания фасадов. Им направлены требования в срок до 1 июля исправить ситуацию.

Из 96 домов по ул. М. Горького 19 зданий имели нарушения в содержании фасадов. На ул. Болдина из 61 дома с нарушениями в содержании фасадов оказались 4, а на ул. Пушкинской из 20 домов с «неправильным» фасадом был всего один.

На Красноармейском проспекте инспекторы проверили вывески на 34 зданиях: на семи вывески придется заменить, на одном доме уже висит новая вывеска, еще по шести адресам ведутся работы.

На Одоевском шоссе из 110 проверенных фасадов с нарушениями оказались 39, по 10 адресам вывески не соответствовали Правилам благоустройства. Нарушителям выдано предписание до 1 августа привести фасады в надлежащий вид.

На ул. Ложевой замены требует 21 вывеска, на ул. Кирова — 10. Еще 12 вывесок не соответствуют Правилам на ул. Новотульской, Гумилевской и Пржевальского.

Из 70 обследованных фасадов по ул. Оборонной выявлено с нарушениями в содержании фасадов — 50.

Из 85 домов по ул. Пирогова выявлено 36 зданий с нарушениями в содержании фасадов, направлены требования на замену вывесок по 22 адресам. Правда, не все предприниматели охотно выполняют предписания. Например, по ул. Пирогова по 17 адресам администрация готовит материалы для обращения в суд.

По ул. Советской из 95 выявлено 68 нарушений в содержании вывесок. Но к моменту подписания номера в печать на 44 объектах собственники уже вели работы. А по 27 адресам предписания оказались выполнены.

Из 102 обследованных зданий по проспекту Ленина выявлено 54 нарушения оформления вывесок.



P. S. Все устали от засилья рекламы и разнокалиберных вывесок. Это как с перетяжками — помните, через весь проспект были натянуты полотна с рекламой? Их сняли — и все вдруг увидели, что у нас красивый город, что у главного проспекта есть прекрасная перспектива на кремль и колокольню. С вывесками эффект будет аналогичный — к хорошему глаз привыкает очень быстро…

Только цифры