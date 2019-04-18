Тулякам предложат сделать проект благоустройства «аллеи фонтанов»

18 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»). В ней приняли участие министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко и первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2017 года. В Тульской области за два года благоустроено 509 дворовых и 63 общественные территории. По итогам 2018 года наш регион занял второе место в рейтинге субъектов Минстроя РФ по реализации проекта «ФКГС», уступив лишь 1 балл Московской области.

С 2019 года «ФКГС» вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Тульская область стала одним из первых субъектов РФ, который в 2017 году обеспечил приемку всех объектов проекта с обязательным участием граждан.

Также для привлечения жителей области проводятся общественные обсуждения дизайн-проектов, соцопросы, фокус-группы, проектные семинары, дизайн-сессии, проектные мастерские и конкурсы. На рейтинговых голосованиях жители сами отбирают общественные пространства для первоочередного благоустройства.

По словам Владислава Галкина, в электронной очереди проектов благоустройства Тулы – 770 заявок. В 2019 году планируется благоустроить 58 дворовых территорий. Все дизайн-проекты разработаны совместно с жителями. Все работы будут закончены ко Дню города.

Впервые для разработки проектов благоустройства общественных пространств администрация Тулы пригласила профессиональных архитекторов.

– Так называемая аллея фонтанов – часть проспекта от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – согласно рейтинговому голосованию будет благоустроена в 2020 году, – пояснил Владислав Галкин. – Мы решили объявить конкурс на лучший проект благоустройства этого общественного пространства. Он стартует 20 апреля и будет проходить по трем номинациям – ландшафтное озеленение, объект для отдыха и арт-объект для общественного пространства. Итоги конкурса подведем 20 июня. Победителям вручим ценные призы.

По словам Элеоноры Шевченко, с этого года рейтинговое голосование в 10 муниципалитетах численностью жителей свыше 20 тысяч человек будет проводиться ежегодно. Отобраны общественные пространства для благоустройства в 2020 году.

Всего в 2019 году планируется благоустроить 30 общественных пространств в 23 муниципалитетах и 320 дворовых территорий. На благоустройство предусмотрено 798,8 млн рублей, в том числе из бюджета Тульской области – 228,3 млн рублей, бюджетов МО – 106,9 млн рублей.

В этом году буду реализованы вторые этапы благоустройства Комсомольского парка в р.п. Заокский, Центрального парка культуры и отдыха в г. Кимовске, сквера «Смородина» в п. Одоеве, сквера Заводского района в г. Новомосковске, межпоселенческого парка культуры и отдыха р.п. Теплое, сквера «Стрелецкий» в п. Чернь, парка в г. Ясногорске.

Начнутся работы на новых объектах: сквер «Героев России» (г. Узловая), сквер около Детской городской больницы по ул. Лукашина (г. Щекино), сквер по ул. Театральная (п. Куркино), Комсомольский парк (р.п. Арсеньево), сквер по ул. Ленина (г. Ефремов).

Также новый облик приобретут парк «Химик» в Алексине, парк в Болохово, городской пляж г. Плавска, парк культуры и отдыха г. Суворова, сквер п. Славный, площадь возле Главпочтамта и Кировский сквер в Туле.