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Жители Иншинского – Авилову: «Отремонтируйте детские площадки!»
Фото предоставлено автором обращения в редакцию

Жители Иншинского – Авилову: «Отремонтируйте детские площадки!»

Люди уже несколько раз обращались к чиновникам с просьбой привести в порядок оборудование.

В редакцию Myslo от имени жителей поселения Иншинское обратился мужчина. По его словам, люди просят власти обратить внимание на две детских площадки, которые находятся у домов № 10 и 7 в Иншинском. Обе, по их мнению, пришли в негодность и могут быть небезопасны для детей.
 
 
 
В частности, на одной площадке сломаны качели и карусель, а от грибка в песочнице остался только железный столб — шляпку срезали и увезли к администрации. Состояние второй площадки ненамного лучше: оставшийся песок больше похож на туалет для кошек и собак, а об торчащий бетон возле опор можно разбить не только ноги, но и голову.
 

«Дважды обращались по этому вопросу к заместителю Евгения Авилова при встрече с ним — это было осенью прошлого года и весной 2019-го. Просили привести в порядок детские площадки и рассмотреть возможность укладки прорезиненного покрытия, но пока ничего так и не сделали — только несколько раз досыпали песок», — уточнил автор обращения.

Напомним, когда несколько лет назад в Туле начинали действовать программы по благоустройству дворов, вопрос был решен однозначно: отвечает за состояние детских площадок собственник территории. То есть жители, если это придомовая территория, администрация округа, если это муниципальная земля, и другие владельцы, если земля находится в частных руках. Жители, в свою очередь, делегируют свои обязанности УК, равно как и содержание общедомового имущества, к которому относятся детские площадки.

В Правилах благоустройства Тулы несколько пунктов посвящены детским площадкам: какое должно быть покрытие, расстояние от стены дома, высота и ширина горки и др. К сожалению, многие имеют пометку «рекомендовано».

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:14 +1
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