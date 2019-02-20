Евгений Авилов агитирует голосовать за благоустройство Кировского сквера

С 20 по 27 февраля жители Тулы смогут выбрать, какие объекты приведут в порядок в 2020 году.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов дал старт голосованию, одним из первых отдав свой голос за благоустройство Кировского сквера.

- Процедура народного голосования за благоустройство общественных пространств мы используем не первый год. Она пользуется поддержкой туляков. Люди уверены, что их голос важен и все, за что они проголосовали, будет выполнено. К тому же это обязательное требование федерального проекта «Формирование городской комфортной среды» - ориентироваться на мнение граждан в принятии решений по благоустройству. У нас было около 70 предложений по общественным пространствам, пять проектов победили. Сегодня эти пять проектов вынесены на суд горожан. Какие из них выберут туляки, те и будут благоустроены в следующем 2020 году.

По словам Евгения Авилова, при проектировании использованы новые подходы, новые стили, новые материалы и технологии – произойдет полная перезагрузка скверов и общественных мест.

- Я честно признаюсь, что специально приехал проголосовать в Пролетарский округ, хотя живу в Заречье, а люблю весь город. Проголосовал за Кировский сквер – большая часть моей жизни прошла в Пролетарском районе. И я считаю, преобразование Кировского сквера будет очень интересным, это будет изюминка округа. Социальный запрос на благоустройство именно этого сквера очень велик. Благоустройство Кировского сквера даст толчок к развитию всего Пролетарского округа, - пояснил свой выбор глава администрации города.

Впрочем, Евгений Авилов продвинул и другие четыре проекта. Например, пространство перед Городским концертным залом (бывшим ДК ТОЗ). Это пространство участвовало в конкурсе и рейтинговом голосовании на благоустройство на 2019 год, но в программу не попало, заняв только третье место и уступив скверу ТНИТИ и Кировскому скверу.

- Проект хорошо смотрится в связке с историческим кварталом Тулы, это пространство требует перезагрузки, так как пока это проходная улица. Не больше. Я считаю, что его надо благоустроить, - мягко прорекламировал еще один важный проект глава администрации.

По словам Евгения Авилова, у него «чешутся руки» привести в порядок и аллею фонтанов, ставшую впоследствии аллеей клумб (четная сторона проспекта Ленина, от ул. Первомайской до стадиона). Да и Центральный переулок в рамках объявленной ревитализации центра города тоже надо довести до ума.

- Рейтинговое голосование – это не закрытая избирательная кампания, здесь можно агитировать за те или иные общественные пространства. Чем больше обсуждения, тем лучше. В этих проектах - профессиональная работа, это другой уровень, чем два-три года назад, когда мы делали все более упрощённое, - пояснил Евгений Авилов.

На вопрос – а сколько все-таки проектов будет реализовано – глава администрации заявил, что он бы все пять сделал. Но весь вопрос – в финансировании.

- Общественные пространства обходятся недешево. Реализация проектов определяется исходя из возможностей федеральной программы и бюджета города. Мы надеемся и на поддержку регионального правительства, - пояснил Евгений Авилов.

Напомним, что проголосовать за благоустройство общественных пространств можно с 20 по 27 февраля на счетных территориальных участках в администрациях округов (с 8.00 до 20.00, без выходных), на выездных участках (на крупных предприятиях и в госучреждениях города) и онлайн – на портале «Открытый регион» и на сайте администрации Тулы.

- Проголосовать можно только один раз, выбрав только одно общественное пространство для благоустройства. Итоги будут подведены 1 марта в 15.00 на заседании общественных комиссий в правительстве Тульской области, - пояснила Татьяна Кожухова, зам. начальника Управления по благоустройству администрации Тулы.

Глас народа со счетного участка в Пролетарской администрации

Валерия Миронова - Я пришла не одна, со своими подругами. Мы проголосовали за свой родной Кировский сквер, потому что гуляем тут со своими детьми, видим, как его уже начали благоустраивать, приводить в порядок. И хотим, чтобы он стал действительно жемчужиной нашего округа, - Валерия Миронова, жительница Пролетарского округа

Александр Рогов - У нас 250 домов входит в ТОС. Старшие по домам – а их 70 человек – собирались в администрации, обсуждали проект. Даже вносили свои предложения и их учли при проектировании. Сохранили фонтан, выделили зоны для детей, молодежи, восстановили сцену и амфитеатр. Очень надеемся на победу в голосовании Кировского сквера, потому что это, наверное, единственный сквер, сохранившийся еще с советских времен. В этом году здесь будет проводиться первый этап благоустройства. И мы все очень хотим, чтобы начатое было завершено в соответствии с тем проектом, который представили специалисты. Он обязательно станет место притяжения не только жителей Пролетарского округа, но и гостей города. А после окончания преобразований мы, ТОС «Кировский», наполним его активностями, - Александр Рогов, председатель ТОС «Кировский»

Напомним, что в рейтинговом отборе участвуют пять общественных пространств:

Кировский сквер. Там планируется озеленение, асфальтирование, укладка плиточного покрытия, установка скамеек, урн, ограждения со светящимися арками.

Общественное пространство в районе ул. Менделеевской. Там предлагают установить ландшафтные композиции, арт-объекты, заменить тротуарное покрытие, организовать освещение и парковку, установить скамейки и урны.

На площади перед Городским концертным залом по проекту предусмотрено создание локальных рекреационных пространств и комфортной пешеходной зоны, освещение, озеленение. Площадь превратится в пешеходную зону, которую будут использовать для проведения массовых выступлений.

На пространстве по четной стороне проспекта Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова может появиться аллея фонтанов. Там планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освещение, установить лавки, урны, стационарные цветочницы.

На территории общественного пространства в Центральном переулке запланирована замена плитки, устройство освещения, установка новых лавочек и урн, арт-объектов, формирование клумб, ландшафтного озеленения.