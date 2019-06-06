Бензин от Лукойла, тепло от Квадры и спорткомплекс от Норникеля: итоги первого дня ПМЭФ-2019 для Тульской области

Делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым подписала на ПМЭФ-2019 ряд соглашений

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Тульскую делегацию на форуме возглавляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В первый день форума состоялось более 170 мероприятий деловой программы. Глава Тульской области провел несколько встреч и подписал ряд соглашений.

На стенде Нижегородской области Алексей Дюмин пообщался с главой региона Глебом Никитиным. В этом году стенд Нижегородской области посвящен теме «Новое городское пространство». На нем представлены перспективные проекты по формированию комфортной городской среды и повышению уровня экологической безопасности региона.

Глеб Никитин предложил Алексею Дюмину принять участие в акции - покрасить резной наличник с одного из домов, реконструируемых в рамках фестиваля «Том Сойер Фест - Нижний Новгород». Этот дом - объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

- Резные деревянные наличники – неотъемлемая часть богатейшей русской культуры, которую мы должны сохранять и беречь. Наш регион тоже заботится о своём культурном наследии. Буквально два года назад у нас открылся музей наличника, куда целыми семьями приходят и туляки, и гости города, - отметил Алексей Дюмин.

По его словам, подобные акции способствуют укреплению национальных традиций и сохранению уникальных памятников русского зодчества.

Напомним, в Туле в октябре 2017 года на территории ремесленного двора «Добродей» был открыт музейно-выставочный комплекс «Тульский резной наличник» и интерактивная зона «Плотницкая слобода».

На рабочей встрече Алексея Дюмина с председателем совета директоров China Poly Group Corporation Сюи Нянша разговор шел о развитие всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем. Наш регион активно участвует в этом процессе. В 2018 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил 343 миллиона долларов США. Это на 26,5% больше, чем в 2017 году.

«Транснефть» будет использовать продукцию тульских предпринимателей. Соглашение об этом подписали Алексей Дюмин и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Документ определяет взаимодействие регионального правительства и компании по эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов на территории области.

- В рамках сегодняшнего соглашения компания «Транснефть» планирует использовать продукцию и оборудование тульских производителей при реконструкции объектов магистральных трубопроводов в Тульской области. Предприятиям региона, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, это даст возможность получить новые заказы, - отметил губернатор.

Напомним, что ПАО «Транснефть» осуществляет транспортировку 83% добываемой в России нефти.

Банк ВТБ расширит кредитование инвесторов в Тульской области. Соглашение об этом подписали Алексей Дюмин и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Документ определяет основные направления взаимодействия сторон в вопросах реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в Тульской области. В частности, банк и правительство намерены сотрудничать по внедрению и развитию современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры в регионе, поддерживать инновации и модернизацию промышленного комплекса, развивать систему кредитования, в том числе с использованием механизмов господдержки.

- Банк ВТБ является опорным для развития многих секторов экономики страны, а также крупных инфраструктурных проектов. Сотрудничество с таким успешным институтом развития позволяет улучшить инвестиционный климат в регионе. А нашим инвесторам дает возможность получать наилучшую поддержку их бизнес-начинаний. Уверен, что совместно мы определим новые, перспективные проекты, которые могут быть реализованы в регионе, а также расширим сотрудничество в финансово-хозяйственной сфере, – сказал Алексей Дюмин.

Андрей Костин отметил, что ВТБ плодотворно работает в Тульской области по всей линейке банковских продуктов. Банк уже реализует целевую программу господдержки населения по обеспечению жильем. Подписанное соглашение откроет новые перспективы для сотрудничества.

Компания Great Wall Motor построит завод по производству автомобильных двигателей. Соглашение о намерениях в отношении заключения специнвестконтракта (СПИК) с минпромторгом РФ и ООО «XMMP» подписали министр Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь.

Great Wall Motor Company Limited приступает к реализации второй очереди инвестпроекта по строительству автозавода в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Напомним, что официально завод был открыт 5 июня 2019 года. А вечером того же дня его производство и первый автомобиль HAVAL F7 были продемонстрированы президенту России Владимиру Путину.

В Узловой будет построена вторая линия штамповки и завода по производству автомобильных двигателей. Объем инвестиций составит 27 млрд рублей, что позволит увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год. Будет создано до 1500 рабочих мест.

«Квадра» вложится в развитие систем теплоснабжения региона. Соглашение о сотрудничестве в присутствии министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ПАО «Квадра» Семен Сазонов.

Компания «Квадра» – одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний (ТГК), давний и надежный партнер Тульской области. Благодаря ей 20 мая в Алексине на проектную мощность вышла новая парогазовая установка. Успехи компании – во многом результат профессионального управления.

- Подписанное соглашение предусматривает привлечение 2 млрд рублей инвестиций. Проект позволит увеличить объемы энергоресурсов для реализации масштабных инвестпроектов в регионе, - отметил Алексей Дюмин.

«ЛУКОЙЛ» обеспечит туляков топливом. Согласно документу о сотрудничестве, которое подписали Алексей Дюмин и президент ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, совместными действиями правительство региона и компания «Лукойл» будут развивать топливно-энергетический комплекс Тульской области, улучшать социально-экономическую и экологическую обстановку в регионе, а также обеспечивать организации и граждан нефтепродуктами и продукцией нефтехимии.

- Соглашение позволит совместными усилиями определить направление дальнейшего развития сети АЗС в Тульской области. Это особенно актуально с точки зрения регулирования цен на нефтепродукты, чему в нашем регионе уделяется большое внимание, - отметил Алексей Дюмин.

В Новомосковске откроют производство декоративной косметики и бытовой химии. Соглашение об этом подписали первый зам губернатора Вячеслав Федорищев, президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал и гендиректор ООО «Юнилевер Русь» Вайдяраман Джаяраман. На подписании присутствовал Алексей Дюмин.

- Уверен, что соглашение будет способствовать развитию экспортоориентированного производства компаний. Правительство Тульской области готово оказывать им всестороннюю поддержку при реализации проектов в регионе, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Проект будет реализован в два этапа на на ООО «Аэрозоль Новомосковск». На первом будет запущено производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Объем производства - до 250 млн. шт. в год. На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний.

Срок реализации проекта – с 1 января 2020 по 1 января 2023 года. Общий объем планируемых инвестиций – 1,6 млрд рублей.

Тулажелдормаш увеличит инвестиции в свое развитие. Об этом говорится в трехстороннем соглашении о сотрудничестве между Евразийским банком развития (ЕАБР) и АО «Тулажелдормаш» при реализации в Тульской области инвестпроекта «Создание научно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения» (подписано на ПМЭФ-2018).

Совокупный объем инвестиций в развитие предприятия увеличится с 1,4 млрд до 2,6 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление производственных мощностей с высоким экспортным потенциалом высокотехнологичной гражданской продукции. К 2021 году количество квалифицированных рабочих мест на предприятии увеличится более чем на 250 (вместо запланированных 60).

В Ефремове появится производство модифицированного крахмала. Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией «Каргилл». Согласно документу предполагается вложение средств инвестора в размере до 1,5 млрд рублей.

- Проект будет способствовать экономическому развитию моногорода Ефремова и созданию новых рабочих мест. Наличие ТОСЭР в Ефремове и успешный пример работы «Каргилл» привлекает и новых инвесторов, в том числе тех, которые смогут воспользоваться инженерной инфраструктурой компании. Правительство Тульской области готово оказать компании «Каргилл» всестороннюю поддержку, - отметил Алексей Дюмин.

Напомним, что «Каргилл» — одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. На ПМЭФ-2016 правительство Тульской области и компания подписали соглашение об инвестпроектах по расширению производства масел и жиров с выпуском новых видов продукции. Проекты реализованы в полном объеме. На ПМЭФ-2017 подписано соглашение об инвестпроекте «Строительство энергоцентра по одновременному производству электричества и тепла». В настоящее время ведется монтаж оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в октябре 2019 года. На ПМЭФ-2018 подписано соглашение об инвестпроекте «Создание биотехнологического кластера на территории опережающего социально-экономического развития Ефремов Тульской области (ТОСЭР) на участке площадью 30 Га». В настоящее время к реализации проектов в биокластере приступили компании ООО «Ефремов-Фарма», ООО «Кубань Масло ЕМЗ», ООО «Промбиотехнологии».

«Проктер энд Гэмбл» модернизирует производство. Соглашение об этом подписали Вячеслав Федорищев и вице-президент компании «Проктер энд Гэмбл» в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис.

Соглашение предполагает реализацию в Тульской области инвестпроекта по созданию новых производственных линий и модернизацию действующего производства компании. Объем инвестиций 2,4 млрд рублей.

Напомним, что Procter & Gamble – международная компания с подразделениями в 70 странах мира. ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» – основное производственное подразделение компании в России. На ПМЭФ-2017 правительство Тульской области и ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта - созданию новых линий по выпуску подгузников Pampers, увеличению производственные мощности предприятия, модернизации оборудование и инфраструктуру. Проект реализован в полном объеме.

Еще одно соглашение ПМЭФ-2017 касалось строительства дистрибьюторского центра. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года.

«Норильский никель» построит в Тульской области спортивный центр. Соглашение об этом подписали Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков. На подписании присутствовали губернатор Алексей Дюмин и гендиректор ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

«Норильский никель» - одна из крупнейших высокотехнологичных компаний в России и за ее пределами. Компания активно поддерживает спорт высоких достижений и - как важнейший инструмент его развития - массовый, в том числе детско-юношеский спорт. В активе компании - спортивные проекты международного уровня.

- Руководство Тульской области ставит перед собой самые высокие цели в деле развития спортивной инфраструктуры. Задача подписанного Меморандума - помочь качественной подготовке сильнейших команд региона и «Норникеля», - отметил Владимир Потанин.

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