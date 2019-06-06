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В реке Вашана под Алексином утонул мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В реке Вашана под Алексином утонул мужчина

Тело погибшего из воды извлекли спасатели.

В «Специализированную пожарно-спасательную часть федеральной противопожарной службы по Тульской области» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на реке Вашана в алексинской деревне Лукино.

Там утонул местный житель. По предварительным данным, мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег и захлебнулся. Для поиска и извлечения тела погибшего привлекались шесть водолазов и две единицы техники.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 0
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