В реке Вашана под Алексином утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В «Специализированную пожарно-спасательную часть федеральной противопожарной службы по Тульской области» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на реке Вашана в алексинской деревне Лукино.

Там утонул местный житель. По предварительным данным, мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег и захлебнулся. Для поиска и извлечения тела погибшего привлекались шесть водолазов и две единицы техники.