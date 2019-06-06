Какие соглашения подписала на ПМЭФ-2019 компания «Щекиноазот»

6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2019. Всего в ходе форума состоялось более 170 мероприятий деловой программы. Все они объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Формировала повестку устойчивого развития и химическая компания «Щекиноазот». В полях ПМЭФ-2019 руководство компании подписало ряд документов.

Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Тульской области и ОАО «Щекиноазот»

Документ подписали Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Меморандум подписан в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сфере промышленности, с учетом намерений ОАО «Щекиноазот» реализовать в Тульской области масштабный инвестиционный проект — «Строительство комплекса по производству аммиака мощностью 525 000 т/год и карбамида мощностью 700 000 т/год» с учетом значимости проекта, направленного на увеличение экспортного потенциала региона и доли продукции с более высокой добавленной стоимостью в экономике страны, для социально-экономического развития Тульской области и экономики Российской Федерации.

Стороны выразили намерение о заключении в 2019-2020 годах в соответствии с действующим законодательством специального инвестиционного контракта. Данным документом компания подтверждает готовность осуществить инвестиции по проекту в требуемом объеме и реализовать необходимые мероприятия, направленные на реализацию проекта и достижение их целей.

Правительство выражает намерение поддержать проект и обеспечить рассмотрение возможности заключения в установленном законодательством порядке специального инвестиционного контракта с инвестором с предоставлением соответствующих мер стимулирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Минпромторг России выражает заинтересованность в реализации проекта инвестора и подтверждает намерение обеспечить рассмотрение возможности заключения специнвестконтракта с инвестором с привлечением Правительства в установленном порядке на заседании Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов.

Специальный инвестиционный контракт – механизм государственно-частного партнерства, форма которого утверждена Правительством РФ. Такой контракт представляет собой трехстороннее соглашение между инвестором, регионом и Минпромторгом РФ. В соответствии с ним инвестор создает, модернизирует или осваивает промышленное производство, важное для региона или для страны.

Обе государственные стороны контракта гарантируют, что в течение всего срока условия контракта меняться не будут. Для предприятия, осуществляющего реализацию важного для экономики региона и страны проекта, юридические, налоговые и все прочие условия работы остаются неизменными. Тем самым компания-инвестор получает длительный период работы по проекту в стабильно-неизменных условиях. Это позволяет ей четко планировать свои расходы, рассчитывать периоды окупаемости и другие финансово-экономические показатели работы.

После подписания документа президент «Щекиноазота» Борис Сокол поблагодарил министерство промышленности и торговли РФ, губернатора Тульской области Алексея Дюмина за поддержку курса и программ завода, что дает предприятию и его коллективу уверенность в завтрашнем дне и в успехе реализации Стратегии развития компании.

Соглашение между правительством Тульской области, компанией «Щекиноазот» и China National Chemical Engineering Co., Ltd.

На промышленной площадке «Щекиноазота» появятся новые высокотехнологичные мощности по глубокой переработке сырья, производству стратегического продукта. Соглашение о сотрудничестве в этой области подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент «Щекиноазот» Борис Сокол и вице-президент China National Chemical Engineering Co., Ltd. У Сяньгун.

Справка Myslo.ru

Соглашение касается сотрудничества сторон при реализации на территории Щекинского района Тульской области инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству аммиака мощностью 525 тыс. тн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тн в год».

В инвестиционный проект предполагается вложение средств компании-инвестора «Щекиноазот» в размере до 40 миллиардов рублей, которые будут способствовать развитию производительных сил Тульской области, внедрению прогрессивных технологий и созданию до 386 новых рабочих мест.

Правительство региона намерено содействовать инвестору в получении льгот по налогам и сборам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

China National Chemical Engineering Co., Ltd выступает партером по проекту.

Инвестор приступил к реализации инвестиционного проекта мае 2019 года и намерен завершить реализацию инвестиционного проекта до июля 2024 года, участвовать в реализации социальных проектов и программ, осуществляемых на территории Тульской области, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в установленные сроки представлять в территориальные органы государственной статистики формы статистического наблюдения, представлять в адрес правительства Тульской области «дорожную карту» реализации проекта.

Проект строительства комплекса производств аммиака и карбамида на площадке ОАО «Щекиноазот» подразумевает внедрение наиболее прогрессивной ресурсосберегающей и энергоэффективной технологии для соблюдения требований промышленной безопасности, улучшения условий труда, ограничения негативного воздействия на среду обитания и окружающую среду.

Строительство комплекса будет способствовать организации глубокой переработки продуктов производств на территории предприятия, созданию дополнительных рабочих мест, расширению товарного ассортимента компании и освоению новых рынков минеральных удобрений.

Напомним, ранее, в марте 2019 года, в столице КНР Пекине президентом компании «Щекиноазот» Борисом Соколом подписан контракт на проектирование, закупку и строительство (ЕРС) комплекса производства аммиака мощностью 1500 т/сутки и карбамида мощностью 2000 т/сутки с китайской компанией CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN GСО., LTD (CNCEC).

Контракты с CNCEC одновременно подписали компании-лицензиары – датская «Хальдор Топсе» и нидерландская «Стамикарбон».

Подпись к фото Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Борис Сокол и г-н У Сяньгун заключили Соглашение о сотрудничестве

Справка Myslo.ru

ОАО «Щекиноазот» – один из лидеров производства продуктов промышленной химии и химического оборудования. Современная, динамично развивающаяся компания, которая участвует в реализации программ промышленного развития Тульской области и страны.

Эффективные управленческие технологии, применяемые в компании, получили высокую оценку клиентов и партнеров.

Менеджмент компании входит в Топ-200 лучших управленческих команд России.

70 % объема продаж – экспортная продукция, которая поставляется в 23 страны мира.

За последние 14 лет в рамках Стратегии реализовано 16 инвестиционных проектов, объем инвестиций в производство по состоянию на текущий момент приближается к 1 миллиарду долларов

В 2018 году состоялся пуск в промышленную эксплуатацию новых промышленных комплексов: производств метанола и аммиака М-450/А-135, серной кислоты СК-200, диметилового эфира парфюмерного качества (совместное предприятие с PCC SE, Германия), современных очистных сооружений.

В настоящее время компания воплощает в жизнь проекты третьего этапа Стратегии развития «Щекиноазота» — диверсификации. Важнейшие проекты этого этапа – Метанол-500, азотная кислота и аммиачная селитра, аммиак и карбамид.

Все проекты компании «Щекиноазот» направлены на повышение экспортного потенциала региона и полностью согласуются с Указом Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Следуя основным положениям Указа, компания «Щекиноазот» наращивает объемы экспорта несырьевой продукции. К 2024 году экспорт компании в суммовом выражении достигнет 760 миллионов долларов США, что в 2,5 раза выше показателей 2018 года.

В рамках стратегического развития компании планируется увеличить переработку природного газа до 3 млрд кубических метров в 2024 году, то есть в 3,5 раза по отношению к 2015 году. Объемы производства и реализации вырастут в 2024 году в 4 раза по отношению к 2015 году.

Производительность труда на предприятии к 2024 году увеличится в 3 раза.