Фото из архива Myslo.
Тульская область на 6-м месте национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
На ПМЭФ-2019 прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2019 представило новый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.
Тульская область заняла шестое место.
В 2018 — Тульская область занимала пятую строчку рейтинга.
Цель создания Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоит в том, чтобы определить эффективность мер, принимаемых на всех уровнях власти для улучшения делового климата в соответствующих регионах. Рейтинг используется не только для оценки деятельности региональных властей, но и для выявления передовых наработок в сфере взаимодействия с инвесторами и для их внедрения в других регионах. Пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе.
Трансляцию презентации рейтинга можно посмотреть здесь.
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