Тульская область на 6-м месте национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2019 представило новый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

Тульская область заняла шестое место.

Цель создания Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоит в том, чтобы определить эффективность мер, принимаемых на всех уровнях власти для улучшения делового климата в соответствующих регионах. Рейтинг используется не только для оценки деятельности региональных властей, но и для выявления передовых наработок в сфере взаимодействия с инвесторами и для их внедрения в других регионах. Пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе.

Трансляцию презентации рейтинга можно посмотреть здесь.