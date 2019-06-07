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Тульская область на 6-м месте национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
Фото из архива Myslo.

Тульская область на 6-м месте национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ

На ПМЭФ-2019 прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2019 представило новый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.
 
Тульская область заняла шестое место.
 
В 2018 — Тульская область занимала пятую строчку рейтинга.
 

Цель создания Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоит в том, чтобы определить эффективность мер, принимаемых на всех уровнях власти для улучшения делового климата в соответствующих регионах. Рейтинг используется не только для оценки деятельности региональных властей, но и для выявления передовых наработок в сфере взаимодействия с инвесторами и для их внедрения в других регионах. Пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе.

Трансляцию презентации рейтинга можно посмотреть здесь.

 
 
Сюжет: ПМЭФ 2019
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