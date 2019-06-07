На ПМЭФ-2019 обсудили защиту прав инвесторов

Модератором дискуссии выступил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Сессия уже традиционно и в очередной раз проводится на Петербургском экономическом форуме. Мы с Юрием Яковлевичем Чайкой проводим ее не впервые. Она пользуется интересом у предпринимателей и правоприменителей. То, что мы здесь обсуждаем, впоследствии в течение года в той или иной степени реализуется посредством изменений законодательства, судебной практики, работы органов прокуратуры, — сказал Владимир Груздев, открывая дискуссию.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в своем выступлении отметил, что развитие экономики, создание благоприятного инвестиционного климата зависят от понятной, сбалансированной правовой системы. Он подчеркнул, что органы прокуратуры принимают активное участие в ее модернизации и проведении контрольно-надзорной реформы. Так, в прошлом году по требованию прокуроров были отменены почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов. Генеральный прокурор Российской Федерации рассказал об активной цифровизации работы органов прокуратуры.

В свою очередь Владимир Груздев предложил главе надзорного ведомства также присоединиться к организации проведения проекта Ассоциации юристов России — правового диктанта, участниками которого в прошлом году стали более 150 тысяч россиян.

Генеральный прокурор Венгрии Петер Полт в своем докладе назвал одной из самых серьезных проблем нашего времени отсутствие правового определения криптовалют и связанных с ними операций:

— Эти деньги не имеют физического воплощения и страны происхождения, это приводит к росту мошеннических действий, — сказал Петер Полт, подчеркнув, что для решения этого вопроса необходимо полноценное международное сотрудничество.

— Инвестиции имеют решающее значение для развития страны, экономическая стабильность гарантирует беспрепятственную деятельность инвесторов и защиту их инвестиций, — отметила государственный прокурор Республики Сербия Загорка Доловац.

Она рассказала, что в Сербии для этого предпринимается множество мер: упрощение административных процедур, введение таможенных льгот, снижение налоговой нагрузки, работает Комиссия по защите конкуренции. Эти усилия привели к росту иностранных инвестиций в страну. В первые четыре месяца года приток составил 1,2 млрд евро, что говорит о росте в 14% по отношению к прошлому году.

Главный редактор портала «Право.ru» Борис Болтянский выступил с презентацией об экономических спорах, подготовленной совместно с Ассоциацией юристов России.

Соучредитель, председатель Комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев выразил уверенность, что снижение давления на бизнес гарантированно добавит несколько процентов к ВВП России. Дмитрий Афанасьев считает, что прокуратура может сыграть большую роль в улучшении ситуации — для этого необходимо вернуть ей право прекращения уголовного преследования.

Среди предложений он также озвучил идею ввести в российский гражданский процесс такой же принцип, как в английском праве, — «раскрытие доказательств» (discovery, disclosure), который в гражданском процессе дает полномочия, похожие на полномочия следователей в уголовном.

— Было бы полезно ввести этот принцип в наш Арбитражно-процессуальный кодекс, — подчеркнул Дмитрий Афанасьев. — Это бы повысило эффективность нашей системы.

Юрий Чайка поддержал идею расширения полномочий прокуратуры, поскольку, на его взгляд, это позволит защитить предпринимателей от возможного произвола следователей.

— Сегодня 70% уголовных дел идут в особом порядке, то есть это заведомо обвинительный приговор, прокуратура может вмешиваться только в 30% оставшихся случаев, — отметил Юрий Чайка.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем выступлении констатировал, что предпринятые в прошлом году меры не привели к результату:

84% предпринимателей считают, что ведение бизнеса является опасным.

Он рассказал, что статистически количество проверок резко снизилось, тем не менее увеличилось количество штрафов — материальная ответственность предпринимателей возросла. Борис Титов подчеркнул, что в качестве первой меры должна работать мера предупреждения. Кроме того, он отметил, что возрастают другие виды проверок: мониторинги, административные расследования, и они не входят в общую статистику проверок.

— Необходимо распространять надзор и контроль за тем, что происходит в сфере внеплановых проверок, — заявил омбудсмен. В сфере уголовных процессов в отношении предпринимателей он призвал чаще использовать залог как самую цивилизованную меру пресечения.

Управляющий директор, глава по России и СНГ Фонда Ротшильда Джованни Сальветти рассказал, что, работая на российском рынке, он часто встречает проблемы с возвратом долга, с обманом акционеров:

— Верховенство закона находится не на самом высоком уровне, но это характерно не только для России. В России еще существует концепт «крыша» – дополнительная защита, то есть закона для защиты недостаточно.

Он подчеркнул, что инвесторы не хотят инвестировать туда, где нет верховенства закона: в этом случае возникает слишком много рисков. До тех пор пока статистика в этом отношении не улучшится, ситуация не изменится. Джованни Сальветти обратил внимание на опыт Швеции, Канады и Узбекистана, где работают порталы, на которых собирается вся информация от бизнеса и в виде справок впоследствии передается главам этих государств.

Председатель Совета директоров, президент, главный исполнительный директор Air Products and Chemicals Inc Сейфи Гасеми высказал противоположную позицию:

– Мы видим и замечаем увеличение участия многих компаний в экономической жизни России, особенно в секторах нефте- и газодобычи. Наши компании работают в 15 странах, у нас за 75 лет работы ни разу не было никаких проблем с законом. Важен вопрос: насколько компании, работающие в России, сами соблюдают законодательство?

Статс-секретарь — вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков в своем выступлении отметил, что предсказуемость является важнейшим фактором для деловой среды, а право не должно так интенсивно меняться, как это происходит, например, сейчас.

Директор Института государства и права РАН Александр Савенков считает, что правовая «заурегулированность» привела к тому, что необходимо создавать некий «юридический госплан». Он отметил, что все озвученные проблемы разнородны и надо решать их более системно и широко.

— Там, где концентрируется юридическая практика, существует разрыв между правовым регулированием и правоприменением, к сожалению, никто не обладает законодательной инициативой, — отметил Александр Савенков. Он добавил, что и прокуратура, и Верховный суд, и другие силовые структуры, которые связаны с правоприменением, должны быть этим правом наделены.

Подводя итоги сессии, Юрий Чайка отметил, что предложения о точечных поправках проблемы не решат. Необходимо кардинально менять вопрос о полномочиях прокуратуры в уголовном судопроизводстве. По сути, с момента ареста судья уже вовлекается в отправление правосудия. В связи с тем, что в России нет института следственных судей, глава надзорного ведомства высказал предположение, что, возможно, стоит использовать ту модель, которая была в Советском Союзе, когда прокурор арестовывал, а его действия обжаловались в суде: таким образом, суд вступает в процесс, когда рассматривает дело по существу.

Также Юрий Чайка подчеркнул активную работу с уполномоченным по защите прав бизнеса и Ассоциацией юристов России.

— Победить вот эти все вещи, именно чиновничий беспредел, коррупцию и так далее, можно только сообща. Одно ведомство, прокуратура в частности, какие бы полномочия ни были, не в силах это сделать, — резюмировал генеральный прокурор России.