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Алексей Дюмин: «Те, кто инвестирует в Тульскую область, становятся частью нашей большой семьи»

Алексей Дюмин: «Те, кто инвестирует в Тульскую область, становятся частью нашей большой семьи»

Алексей Дюмин прокомментировал рейтинг инвестклимата. По словам губернатора, 6-е место в рейтинге — достойный результат.

Алексей Дюмин:

– Рад за столицу, поздравляю коллег с первым местом в рейтинге. Я немножко расстроился — думал, мы будем в пятерке. Но заняли 6-е место, это тоже неплохо. Мы вышли на новый уровень обратной связи с инвесторами, с теми, кто вкладывает свои деньги в регион.

Есть программный продукт, который мы сейчас тестируем, — в нем за каждым инвестором закреплен руководитель Корпорации развития, профильный министр, замгубернатора. И в ежедневном режиме мы отслеживаем соблюдение сроков по дорожным картам реализации инвестпроектов.

Мое требование — чтобы мы, правительство Тульской области, работали на шаг быстрее, чем сам инвестор.

Информация ежедневно поступает ко мне в режиме онлайн. Проблемы инвесторов решаем за сутки-двое. А если они не решаются, подключаюсь лично. И неважно — малый ли это бизнес или крупный. Потому что те люди, которые вкладывают свои деньги в наш регион, развивают его — становятся нашими жителями, туляками, частью нашей большой семьи. И их проблемы становятся нашими проблемами.

По словам губернатора, 6-е место в рейтинге — тоже достойный результат. И его бы не было, если бы в регионе не было командной системной работы правительства Тульской области.

 
 
Напомним, Агентство стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2019 представило новый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Тульская область заняла шестое место.

 

Сюжет: ПМЭФ 2019
Тульская область на 6-м месте национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
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