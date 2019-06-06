Китай закупит белевской пастилы на 6 миллиардов

Соглашение об этом подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2019. Всего в ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы. Все они объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Одним из первых мероприятий для делегации Тульской области стал деловой завтрак «Опыт развития региональных экспортных проектов». В нем приняли участие главы субъектов Российской Федерации, руководители профильных министерств и ведомств, представители делового сообщества и институтов развития.

В рамках мероприятия зампред правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев и гендиректор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев подписали соглашение о взаимодействии между правительством Тульской области и АО «Российский экспортный центр» в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли.

Соглашение направлено на координацию работы по размещению и продвижению экспортной продукции региональных компаний малого и среднего бизнеса на электронных торговых площадках с государственной поддержкой.

АО «Российский экспортный центр» в рамках соглашения намерен оказывать производителям Тульской области, заинтересованным в организации экспорта товаров, работ и услуг по каналам электронной коммерции, все доступные меры государственной поддержки.

Также в ходе мероприятия подписан долгосрочный экспортный контракт между ООО «Белевская кондитерская компания» и китайской компанией E Pin Duo LLC на поставку белевской пастилы на сумму более 6 млрд рублей.